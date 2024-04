Αρμάνι: Χωρίς τον Χολ κόντρα στην Μακάμπι

Η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Μακάμπι στο Βελιγράδι για την 34η αγωνιστική της Euroleague και όπως έγινε γνωστό η ιταλική ομάδα θα παραταχθεί χωρίς τον Ντέβον Χολ.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ετόρε Μεσίνα αποκόμισε ένα διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο στην τελευταία προπόνηση της ομάδας και δεν ακολούθησε την ιταλική αποστολή στην πρωτεύουσα της Σερβίας, μένοντας πίσω προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής το διάστημα της απουσίας τους από την αγωνιστική δράση παραμένει άγνωστο, ενώ να θυμίσουμε ότι και ο Μίλι Μπαρόν έχει τεθεί εκτός μέχρι το τέλος της τρέχουσας περιόδου.

🇮🇹Devon Hall ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra ed è rimasto a Milano per i controlli del caso.

🇬🇧Devon Hall has twisted his left ankle in practice and has been left behind for the necessary exhams.#insieme #ForzaOlimpia pic.twitter.com/DxOh8wwJAh