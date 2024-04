Τα... άκουσε ο Μουμπρού μετά την ήττα-σοκ της Βαλένθια από την Βιλερμπάν (vid)

Ο προπονητής της Βαλένθια, Άλεξ Μουμπρού έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών κατά την αποχώρησή του από το παρκέ, με τους οπαδούς των «νυχτερίδων» να εκδηλώνουν την δυσαρέσκειά τους.

Σύμφωνα, μάλιστα με το «Cadena SER», η διοίκηση της Βαλένθια είναι απογοητευμένη από την εμφάνιση της ομάδας, ωστόσο δεν θέλει να πάρει κάποια εν θερμώ απόφαση, με τον Μουμπρού προς το παρών να παραμένει στον πάγκο.

Valencia fans voice their FRUSTRATION after a tough loss to ASVEL 🗣️ pic.twitter.com/m4AxE2iWZt