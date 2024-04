Ο Βεζένκοφ προβλέπει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Final Four της Euroleague (pic)

O περσινός πρώτος σκόρερ και MVP της Euroleague έκανε τη δική του πρόβλεψη μέσω της διοργανώτριας αρχής και έδωσε τόσο την πρώην ομάδα του, όσο και τον Παναθηναϊκό εντός των τεσσάρων καλύτερων ομάδων.

Ο άσος των Σακραμέντο Κινγκς, που πέρσι έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου με τον Ολυμπιακού, βλέπει ακόμα τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Φενέρμπαχτσε στο Final Four του Βερολίνου.

