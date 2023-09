Το δώρο της Ιταλικής Ομοσπονδίας στον Τζίτζι Ντατόμε (vid)

Η Ιταλία μετράει αντίστροφα για τη «μάχη» των προημιτελικών με την Αμερική και ο Τζίτζι Ντατόμε μετράει αντίστροφα για το τέλος της καριέρας του με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Λίγο πριν τους τίτλους τέλους ο Ιταλός παίκτης έφτασε τις 200 συμμετοχής με την Εθνική ομάδα της χώρας του, συνεχίζει να γράφει ιστορία και η Ομοσπονδία μπάσκετ της Ιταλίας φρόντισε να του κάνει ένα ομολογουμένως εντυπωσιακό δώρο.

Στον αγώνα με το Πουέρτο Ρίκο (νίκη με 73-57) ο βετεράνος φόργουορντ συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την φανέλα της εθνικής Ιταλίας, με την FIBA να παρουσιάζει ένα υπέροχο εικαστικό θέμα παρουσιάζοντας τον Ντατόμε από διάφορες στιγμές της καριέρας του - ακόμα και όταν δεν είχε μούσι.

Η ιταλική Ομοσπονδία πήρε λοιπόν αυτή την φωτογραφία και την έκανε κορνίζα, αφήνοντάς την μπροστά από την θέση που κάθεται στα αποδυτήρια ο Ντατόμε, κάνοντάς του έκπληξη, καταγράφοντας την στιγμή σε VIDEO.

A great 200th to remember by the legend himself 🙇‍♂️



Complimenti, @GigiDatome 👏 #FIBAWC x #WinForItalia 🇮🇹 pic.twitter.com/USaYk1St83