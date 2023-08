Η FIBA κερδίζει το… στοίχημα στις Φιλιππίνες! (pics)

Το SDNA ταξίδεψε στις Φιλιππίνες για το Μουντομπάσκετ 2023 και γράφει για το ξεκάθαρο συμπέρασμα που αποτυπώνουν οι πρώτες μέρες το τουρνουά με το… κερδισμένο στοίχημα της FIBA. Αποστολή στην Μανίλα.

38.115. Αυτός ο αριθμός έδωσε στο Μουντομπάσκετ 2023 έναν -επιπλέον- λόγο για να γίνει viral. Βλέπετε, το παθιασμένο κοινό στις Φιλιππίνες κατέρριψε το ρεκόρ της μεγαλύτερης προσέλευσης σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου, που κρατούσε από το 1994, όταν στο Τορόντο 32.616 θεατές είδαν τις ΗΠΑ να φτάνουν στο χρυσό μετάλλιο κόντρα στη Ρωσία.

Οι 38.115 φίλοι του μπάσκετ που βρέθηκαν στη "Philippine Arena" για να παρακολουθήσουν την «μάχη» του Τζόρνταν Κλάρκσον με τον Καρλ Άντονι Τάουνς στο Φιλιππίνες - Δομινικανή Δημοκρατία έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η ασιατική χώρα με την... τεράστια υγρασία, αλλά και τους πολύ φιλόξενους κατοίκους λατρεύει την «πορτοκαλί θεά».

Βέβαια, το γήπεδο έχει χωρητικότητα 55.000 θεατών και το παραπάνω ρεκόρ θα «έσπαγε» ξανά, αν διοργανωνόταν εκεί η τελική φάση της διοργάνωσης. Όμως, οι ευγενέστατοι Φιλιππινέζοι, στους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια, επέλεξαν να μην «ταλαιπωρήσουν» το κοινό και τα media στέλνοντάς τους ξανά στη "Philippine Arena", η οποία απέχει από το κέντρο της Μανίλα και μπορεί να δημιουργήσει ένα... κυκλοφοριακό κομφούζιο, εφόσον γεμίσει.

Λίγες μέρες αργότερα, η Team USA έδωσε το πρώτο της παιχνίδι στην Μανίλα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Το τι έγινε ακριβώς και το τι αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες του Στιβ Κερ στην "Mall of Asia" πιθανότατα «πέρασε» και μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες, όμως η αλήθεια είναι πως -κυρίως- όσοι το... έζησαν μπορούν να το καταλάβουν. Το κοινό «διψούσε» για μια καλή άμυνα, ένα κάρφωμα και ζητωκραύγαζε. Στο σχεδόν γεμάτο γήπεδο ένα θεωρητικά... απλό λέι απ πανηγυριζόταν λες και μπαίνει γκολ στον τελικό του Champions League. Πώς να μην αγαπήσεις αυτή την ατμόσφαιρα;

Οι Global Ambassadors της διοργάνωσης, Καρμέλο Άντονι, Λουίς Σκόλα, Πάου Γκασόλ, καθώς και ο Ντιρκ Νοβίτσκι «πασπαλίζουν» το event με τη δική τους... χρυσόσκονη και ο κόσμος ζει μυθικές στιγμές, βλέποντας στο νησί Λουσόν κάποιους ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια είχε μετατρέψει σε σούπερ ήρωες, παρακολουθώντας τους στα παρκέ του «μαγικού κόσμου».

Οι πρώτες μέρες της παραμονής μας στην Μανίλα μας δίνουν ένα σαφές συμπέρασμα, το οποίο αφορά το κερδισμένο «στοίχημα» της FIBA με τη διεξαγωγή του μεγαλύτερου μέρους του τουρνουά στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων. Μιας χώρας που μετράει 113,9 εκατομμύρια κατοίκους.

Όπως γράψαμε από της πρώτες ώρες της περιήγησης στην Μανίλα, το κοινό λατρεύει το μπάσκετ. Ο κόσμος κυκλοφορεί με φανέλες από παίκτες του NBA και σε πολλά στενάκια, στην μέση της πόλης, υπάρχουν μπασκέτες με παιδάκια από κάτω, που προσπαθούν να βάλουν τα πρώτα τους καλάθια, κάνοντας... όνειρα για το μέλλον.

Σύμφωνοι, στο Μουντομπάσκετ 2023 υπάρχουν ηχηρές απουσίες εντός παρκέ. Ωστόσο, υπάρχουν και πολύ «δυνατές» παρουσίες. Από τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Άντονι Έντουαρντς στον Γιόνας Βαλαντσιούνας και τους αδελφούς Ερνανγκόμεθ. Από τον Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ και τον Ρούντι Γκομπέρ στον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και τον Τζος Γκίντι. Η λίστα θα μπορούσε να συνεχιστεί, αλλά... you got the point.

Το θέμα είναι πως ανεξάρτητα από τις παρουσίες (ή τις απουσίες), το κοινό φωνάζει «παρών» στην "Mall of Asia", καθώς και στην "Smart Araneta Coliseum". Σύγχρονα γήπεδα, με ποιοτικές και μοντέρνες εγκαταστάσεις συνοδεύονται με... μπόλικα σόου, σταρ εντός των τεσσάρων γραμμών και το «τρελαμένο» κοινό στις εξέδρες. Τι καλύτερο μπορεί να ζητήσει κανείς για ένα τέτοιο τουρνουά;

Αυτό δε που έχει προκαλέσει την μεγαλύτερη εντύπωση σε όλους αφορά τον χαρακτήρα των Φιλιππινέζων, που εργάζονται στη διοργάνωση από κάθε πόστο (media desk, ασφάλεια, υπεύθυνοι στις θύρες των γηπέδων κ.ά.) ή άλλων που συναντάμε στον δρόμο καθημερινά. Η ευγένειά τους και το πόσο πρόθυμοι είναι να μας εξυπηρετήσουν είναι κάτι που δεν έχουν ξανασυναντήσει σε μπασκετικό γήπεδο και μας έχει... σκλαβώσει. Τους βγάζουμε το καπέλο και τους ευχαριστούμε, γιατί κάνουν ακόμα πιο απολαυστική την εμπειρία του Μουντομπάσκετ για εμάς, τους δημοσιογράφους ή για τους υπόλοιπους ταξιδιώτες, που έφτασαν στην Μανίλα για να στηρίξουν τις χώρες τους.

Η τελική φάση του τουρνουά απέχει ακόμα μερικές μέρες και σίγουρα τότε θα βγουν ασφαλή συμπεράσματα, όταν θα δούμε... ματσάρες και το ενδιαφέρον θα είναι στα ύψη. Ορισμένοι μπορεί να έχουν κάποιες μπασκετικές αντιρρήσεις, που αφορούν τις απουσίες ή την έλλειψη ανταγωνιστικότητας λόγω των πολλών ομάδων στην πρώτη φάση ή ακόμα και το γεγονός πως κάθε ομάδα δεν μπορεί να δηλώσει 14 παίκτες, όπως σωστά επεσήμανε ο Δημήτρης Ιτούδης μετά τον τραυματισμό του Ντίνου Μήτογλου. Όμως, τα παραπάνω «μπασκετικά» δεν μπαίνουν στην... εξίσωση των συνθηκών διεξαγωγής του τουρνουά. Οι φοβεροί Φιλιππινέζοι, η τρομερή ατμόσφαιρα, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και το σωστό πλάνο που υπάρχει για τα... πάντα, σε συνεργασία με τα στελέχη της FIBA, από τις πρώτες κιόλας μέρες καθιστούν νικηφόρο το «στοίχημα» με την επιλογή της Μανίλα.

Το Μουντομπάσκετ 2023 στο Pamestoixima.gr

Το Μουντομπάσκετ 2023 με κορυφαίες αποδόσεις* σε δεκάδες αγορές για στοίχημα. Στο Pamestoixima.gr η εμπειρία του στοιχήματος αναβαθμίζεται με νέες δυνατότητες και λειτουργίες, ειδικές αγορές για παίκτες & εθνικές ομάδες και προσφορές* για όλους! Το στοίχημα μπάσκετ είναι στο Pamestoixima.gr.