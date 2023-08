«Ο Σβεντ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον Ολυμπιακό»

Ο άσος της ΤΣΣΚΑ Μόσχας μίλησε στον Βίκτορ Παβλένκο, αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τη ρωσική ομάδα μετά από δύο χρόνια.

Και δεν έμεινε μόνο εκεί. Τόνισε πως έχει ήδη προσφορές από ομάδες της Euroleague αλλά και την Κίνα, ενώ αναφέρεται πως πριν μια εβδομάδα υπήρξαν επαφές με τον Ολυμπιακό.

Ο 34χρονος Ρώσος γκαρντ μετά το πέρασμά του από το ΝΒΑ και τους Τίμπεργουλβς (2012-14), Ρόκετς (2014-15) και Νικς (2015) βρέθηκε στη Ρωσία παίζοντας για την Κίμκι (2015-21) και στη συνέχεια για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Υπενθυμίζεται πως ο Σβεντ είχε συνεργαστεί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην Κίμκι τη διετία 2017-19.

In his interview to former player Viktor Pavlenko, Alexey Shved confirmed that he’s on the verge of leaving CSKA Moscow and has some offers from Euroleague and China. In particular, a week ago Alexey talked to Olympiacos.