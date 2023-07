ΤΣΣΚΑ: Ανακοίνωσε την επιστροφή του Μέλο Τριμπλ στην Ευρώπη

Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ, που υπέγραψε για έναν χρόνο με την ΤΣΣΚΑ, είχε με τους Σανγκάι Σαρκς την περασμένη σεζόν 18 πόντους, 5,1 ασίστ και 4,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε σύνολο 43 αγώνων. Έχει εμπειρία από τα πρωταθλήματα της Ευρώπης όντας παίκτης της Γαλατάσαραϊ (2021-22), και των Εστουντιάντες και Φουενλαμπράδα στην Ισπανία.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι μέλος της ΤΣΣΚΑ. Έχω ακούσει καλά λόγια για αυτόν τον οργανισμό. Θα είναι η πρώτη μου φορά στη Ρωσία και στη VTB League, οπότε είμαι έτοιμος να του δώσω ό,τι έχω και να κερδίσω!» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τριμπλ.

Melo joins CSKA! 🔴🔵



✍️ Guard Melo Trimble (28 years old, 188 cm) signed a one-year contract with our club.



More info: https://t.co/ZumOXLiV7h pic.twitter.com/Fdtil20gbr