Έξαλλος ο Μπουντενχόλζερ - Πήγε να ορμήξει στον διαιτητή! (vid)

Ο κόουτς των Μιλγουόκι Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ βγήκε εκτός εαυτού μετά από σφύριγμα των διαιτητών εις βάρος της ομάδας του στο game 3 κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ.

Ο Μπουντενχόλζερ διαμαρτυρήθηκε σε πολύ έντονο ύφος, ενώ μάλιστα πήγε να ορμήξει στον διαιτητή, με τους ψυχραιμότερους να τον συγκρατούν προτού ξεφύγει η κατάσταση.

Caleb Martin steal!

Victor Oladipo finish!

Mike Budenholzer...not happy!



