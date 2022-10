Αμφίβολος για το ξεκίνημα της σεζόν στο ΝΒΑ ο Σρέντερ στους Λέικερς

Ο Ντένις Σρέντερ επέστρεψε στο ΝΒΑ, για χάρη των Λος Άντζελες Λέικερς, όμως τα προβλήματα τον... κυνηγούν. Ο Γερμανός πλέι μέικερ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης της ομάδας του και υπάρχει αγωνία για την κατάστασή του.

Υπάρχουν φόβοι πως έχει υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο και τις επόμενες ώρες αναμένεται να κάνει εξετάσεις. Δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο παιχνίδι της preseason απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς και το στάτους του ενόψει της έναρξης της σεζόν αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα.

Lakers’ Dennis Schroder has suffered a finger injury and his status is up in the air ahead of regular season next week, sources tell @TheAthletic @Stadium. Schroder will not play in tonight’s game vs. Kings and is undergoing testing on severity and return timetable.