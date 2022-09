Η FIBA κάλεσε τους φιλάθλους να ψηφίσουν τον παίκτη που θεωρούν τον πολυτιμότερο - μέχρι σήμερα - παίκτη του Eurobasket και ο Αντετοκούνμπο ξεχωρίζει στη λίστα, μαζί φυσικά με τον Ντόντσιτς και τον Γκομπέρ.

Επίσης, υποψήφιοι είναι οι Σρέντερ, Πονίτκα, Ερνανγκόμες, Μάρκανεν και Φοντέκιο.

Εδώ μπορείτε να δώσετε και εσείς την δική σας ψήφο.

🗳️ VOTE for your #EuroBasket MVP and get a chance to win a @Tissot watch! ⌚ #BringTheNoise