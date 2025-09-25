Παρουσία Λόταρ Ματέους η εκδήλωση για την ονοματοδοσία του Ελλάδα Sports 94,3

Απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη συνεργασία του με την Interwetten, ποδοσφαιρικά ζητήματα της επικαιρότητας και διηγήθηκε ιστορίες από την ποδοσφαιρική του καριέρα

Πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Titania συνέντευξη Τύπου με διοργανωτές τη στοιχηματική εταιρεία Interwetten και τον ραδιοφωνικό σταθμό Ελλάδα Sports 94,3 αναφορικά με τη χορηγία και ονοματοδοσία της πρώτης στον σταθμό και τη μετατροπή του σε Interwetten Ελλάδα Sports 94,3.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τον λόγο πήραν ο Country Director της Interwetten, Μάριος Λευκαρίτης, ο διευθυντής προγράμματος του Interwetten Ελλάδα Sports 94,3, Γιώργος Χελάκης, ο ιδιοκτήτης, Δήμος Τσαπαλιάρης, ο νομικός σύμβουλος του σταθμού, Αντώνης Πετρίδης και ο Πρόεδρος της Hellenic Gaming Association, Χρήστος Παναγόπουλος.

Επίσημος προσκεκλημένος της Interwetten ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, αρχηγός της Δυτικής Γερμανίας στο Μουντιάλ 1990, το οποίο κατέκτησε και μοναδικός Γερμανός που έχει αναδειχθεί Παίχτης της Χρονιάς, Λόταρ Ματέους, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει τον ρόλο του Brand Ambassador της Interwetten.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής των Μπάγερν Μονάχου, Γκλάντμπαχ, Ίντερ και Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη συνεργασία του με την Interwetten, ποδοσφαιρικά ζητήματα της επικαιρότητας και διηγήθηκε ιστορίες από την ποδοσφαιρική του καριέρα.

