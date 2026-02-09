Την πιο μεγάλη ώρα, δηλαδή όταν κρίνεται η πρωτιά, ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη ισχύος μέσα στον Μίλωνα, τον «σκούπισε» με 3-0 σετ και έβαψε πράσινη την κορυφή. Μεγάλη εμφάνιση από Γιάντσουκ, Πρωτοψάλτη, Νίλσεν και καθοριστικό τον Βουλκίδη.

Διπλό με στυλ πρωταθλητή πήρε ο Παναθηναϊκός που επικράτησε με 3-0 στην έδρα του Μίλωνα, για την 14η αγωνιστική της Volley League.

Με αυτό το τρίποντο η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έμεινε πρώτη και μόνη της πλέον στην πρώτη θέση με 34 πόντους, δεύτεροι με 31 οι «Νεοσμυρνιώτες»

Χέρι χέρι πήγαιναν οι δύο ομάδες στο σκορ στην έναρξη του αγώνα, ώσπου ο Παναθηναϊκός πήρε ένα μικρό προβάδισμα 2 πόντων (8-10) με άσο του Βουλκίδη, χωρίς όμως να το διατηρεί για πολύ καθώς ο Μίλωνας ισοφάρισε στο 11-11. Από εκεί και πέρα καμία ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει κάποια διαφορά με τους γηπεδούχους να έχουν 2 set ball που δεν τα εκμεταλλεύτηκε και οι «πράσινοι» με 2 σερί άσους από τον Γιάντσουκ έκαναν το 25-27 και πήραν το σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Μίλωνας απέκτησε νωρίς προβάδισμα τριών πόντων (11-8), ο Παναθηναϊκός μείωσε στον 1 (11-10), αλλά ο Μίλωνας πήγε εκ νέου στο +3 (16-13). Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απάντησαν ξανά με τους Γιάντσουκ και Νίλσεν να είναι αλάνθαστοι, δίνοντας.. αέρα τριών πόντων (19-22) και με εύστοχη επίθεση από τον Πρωτοψάλτη ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το δεύτερο σετ με 22-25.

Το τρίτο σετ ήταν και το πιο συναρπαστικό. Ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με τρεις (7-9) και τον Μίλωνα να το ανατρέπει σε 10-9. Από εκεί και πέρα το σκορ πήγαινε πόντο πόντο, ώσπου οι «πράσινοι» ξέφυγαν με 2 (20-22), όμως οι γηπεδούχοι είχαν ξανά απάντηση περνώντας μπροστά (23-22). Η ομάδα του Σάκη Ψάρρα είχε την 5 φορές την ευκαιρία να πάρει το σετ χωρίς όμως επιτυχία, με τους Πρωταθλητές να είναι ψύχραιμοι και να βγάζουν εξαιρετικές άμυνες. Ο Πολούιαν έκανε λάθος στο 28-29 και το «τριφύλλι» είχε μια ευκαιρία να πάρει το σετ και το κατάφερε με πόντο από τον Γκάσμαν, ο Παναθηναϊκός διαμόρφωσε το τελικό 28-30 και 0-3 σετ.

Στην επόμενη αγωνιστική ο Μίλωνας θα πάει στο Παλαιό Φάληρο ώστε να αγωνιστεί με τον Φλοίσβο, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο κλειστό του Μετς.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Νικάκης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Γεώργας, Ζαρμπίνης, Γραμματεία: Ταλάρου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-15, 21-20, 25-27

2ο σετ: 8-6, 16-13, 19-21, 22-25

3ο σετ: 6-8, 15-16, 20-21, 28-30



*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 4 άσσους, 35 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 31 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 13 άσσους, 37 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 0-3 (25-27, 22-25, 28-30) σε 87'



Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 1 (1 μπλοκ), Πετρέας 2 (1/5 επ., 1 μπλοκ), Σχάουτεν 14 (12/21 επ., 2 άσσοι), Αγκάμεζ 6 (5/7 επ., 1 μπλοκ), Νανόπουλος 10 (8/13 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Πολουγιάν 10 (9/20 επ., 1 άσσος, 41% υπ. – 18% άριστες) / Βελούδης (λ, 38% υπ. – 12% άριστες), Δοροβάτας (λ, 57% υπ. – 14% άριστες), Θεοδόσης 1 (1 μπλοκ), Μαντελίδης.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 9 (6/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ 14 (9/19 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 27% υπ. – 14% άριστες), Νίλσεν 17 (11/24 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 6 (2/5 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Σπίριτο 1 (1 άσσος), Πρωτοψάλτης 9 (9/14 επ., 53% υπ. – 21% άριστες) / Χανδρινός (λ, 55% υπ. – 36% άριστες), Κοντοστάθης (λ), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης.