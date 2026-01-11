Ο Ολυμπιακός επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση 3-0 σετ του ΑΟ Μαρκόπουλου στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Volley League Γυναικών.

Λίγες ημέρες μετά τη σημαντική ευρωπαϊκή νίκη με 3-1 επί της Ζελέζνιτσαρ για το CEV Champions League, οι «ερυθρόλευκες» επέστρεψαν στο πρωτάθλημα χωρίς να χάσουν ρυθμό. Με κυριαρχική παρουσία σε σερβίς, μπλοκ και επίθεση, έφτασαν σε ένα καθαρό 3-0 απέναντι στον ΑΟΜ.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς μπήκε αποφασιστικά στο παιχνίδι από το πρώτο σετ, χτίζοντας νωρίς διαφορά και διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο. Με σταθερό μπλοκ και αποτελεσματικές τελειωμένες φάσεις, ο Ολυμπιακός έφτασε χωρίς δυσκολία στο 25-18 και το 1-0.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ, όπου, παρά ένα σύντομο διάστημα ισορροπίας, οι γηπεδούχες ανέβασαν την πίεση, ξέφυγαν στο σκορ και έκαναν το 2-0 με άνεση (25-17). Στο τρίτο σετ, μετά από ένα ισορροπημένο ξεκίνημα, οι «ερυθρόλευκες» πάτησαν γκάζι, άνοιξαν τη διαφορά και ολοκλήρωσαν το ματς με εντυπωσιακό τρόπο (25-14).

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Κούμπουρα με 17 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η Στεβάνοβιτς με 13 πόντους, πέντε μπλοκ και έναν άσο. Στους 13 πόντους σταμάτησε και η Αμπντεραχίμ.

Με αυτό το «τρίποντο», ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 11-2 και έφτασε τους 33 βαθμούς, όσους έχει και ο Παναθηναϊκός με έναν αγώνα λιγότερο.

Πλέον, η προσοχή των «ερυθρόλευκων» στρέφεται στην Ευρώπη, καθώς την Πέμπτη (15/1, 18:00) αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την πανίσχυρη Εξατσίμπασι, για την 4η αγωνιστική των ομίλων του CEV Champions League.

Διαιτητές: Χατζηβασιλείου, Κουτσούλας, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος, Επόπτες: Δουκάκη, Τουλής, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-11, 21-15, 25-18

2ο σετ: 7-8, 16-11, 21-14, 25-17

3ο σετ: 7-8, 16-9, 21-12, 25-14

Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-17, 25-14) σε 72'.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 52 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΑΟ Μαρκοπούλου προήλθαν από 2 άσσους, 24 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 9 (8/11 επ., 1 μπλοκ), Κούμπουρα 17 (16/31 επ., 1 άσσος), Στεβάνοβιτς 13 (7/10 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 13 (12/24 επ., 1 άσσος, 60% υπ.-36% άριστες), Κονέο 8 (8/19 επ., 40% υπ.-27% άριστες) / Αρτακιανού (λ, 60% υπ.-60% άριστες), Καραγιάννη, Ηλιοπούλου, Οικονομίδου 1 (1/2 επ.), Δημητρίου.

Α.Ο. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ REVOIL (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 5 (2/4 επ., 3 μπλοκ), Μάρμεν 2 (2/19 επ., 43% υπ.-07% άριστες), Καθάριου 5 (4/8 επ., 1 μπλοκ), Σπανού 8 (8/20 επ., 57% υπ.-14% άριστες), Γκραμπόβσκα 2 (0/1 επ., 2 άσσοι), Λόχμαντσούκ 8 (8/30 επ.) / Δήμου (λ, 50% υπ.-33% άριστες), Μάτιου λ,60% υπ.-40% άριστες), Κωτσαρά, Αλλαγιάννη, Λογαρά.