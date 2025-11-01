Την πρώτη του φετινή νίκη στη Volley League Γυναικών πανηγύρισε ο ΑΟ Θήρας, επικρατώντας με 3-0 σετ του Άρη για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Σαντορίνης ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και έφτασε δίκαια στο τρίποντο, απέναντι σε έναν Άρη που ήταν ανταγωνιστικός μόνο στο πρώτο σετ.

Στο ντεμπούτο του στη Volley League Γυναικών, ο Μανώλης Σκουλικάρης είδε τις Μάασε και Πάβιτσιτς να ηγούνται επιθετικά, ενώ για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισαν οι Μερτέκη και Ζαντοροζνάι.

Η ομάδα των Κυκλάδων ανέβηκε στους 4 βαθμούς ύστερα από τρεις αγωνιστικές και πλέον επικεντρώνεται στον επαναληπτικό με τον Πανιώνιο για το Challenge Cup. Αντίθετα, ο Άρης παραμένει η μόνη ομάδα του πρωταθλήματος χωρίς βαθμό και χωρίς σετ μέχρι στιγμής.

Στο πρώτο σετ, οι δύο ομάδες βάδιζαν χέρι-χέρι στο σκορ, όμως στο φινάλε ο ΑΟ Θήρας βρήκε λύσεις με την Πάβιτσιτς και τη Μάασε, κλείνοντας το σετ με 25-23.

Το δεύτερο σετ είχε πιο ξεκάθαρη εικόνα, καθώς οι γηπεδούχες πήραν από νωρίς προβάδισμα και με εξαιρετικό μπλοκ και σερβίς αύξησαν σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας στο 25-16.

Στο τρίτο σετ, οι γηπεδούχες διατήρησαν τον έλεγχο από την αρχή ως το τέλος. Παρά την προσπάθεια του Άρη να μειώσει, η Μάασε «υπέγραψε» τη νίκη με πλασέ για το 25-19.

Διαιτητές: Βελώνης, Παπαθανασίου, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Δρόσος, Γεώργας, Γραμματεία: Ιωάννου Μ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-14, 21-20, 25-23

2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-14, 25-16

3ο σετ: 8-5, 16-11, 21-14, 25-19

*Οι πόντοι του Α.Ο. Θήρας προήλθαν από 6 άσσους, 43 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 40 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-23, 25-16, 25-19) σε 82'

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 4 (2/5 επ., 2 άσσοι), Πάβιτσιτς 12 (9/22 επ., 3 άσσοι, 52% υπ. - 20% άριστες), Σιρίνινα 7 (4/12 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 12 (11/31 επ., 1 μπλοκ), Τσιόγκα 5 (2/6 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Άμποτ 16 (15/31 πε., 1 μπλοκ, 42% υπ. - 17% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 54% υπ. - 23% άριστες).

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς 3 (2/8 επ., 1 άσσος), Πλακιά 2 (2/6 επ.), Μερτέκη 11 (11/26 επ., 64% υπ. - 27% άριστες), Ράιλιτς 4 (4/13 επ., 42% υπ. - 26% άριστες), Νίλσον 5 (4/10 επ., 1 μπλοκ), Ζαντορονάι 14 (13/43 επ., 1 μπλοκ) / Αδάμου (λ, 52% υπ. - 30% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλλη 3 (2/6 επ., 1 άσσος, 36% υπ. - 9% άριστες), Μπαρμπαλιού, Λαμπριανίδου 2 (2/2 επ.).