Νέο Nissan Qashqai. Το αυθεντικό γίνεται τώρα ακόμα καλύτερο! (pics)

Τίποτα δεν παραμένει ίδιο για πολύ στην άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των crossover την οποία δημιούργησε η Nissan με το πρώτο Qashqai, η οποία μέσα σε τρία περίπου χρόνια από το λανσάρισμά του, το Qashqai τρίτης γενιάς έχει πουλήσει περισσότερες από 350.000 μονάδες στην Ευρώπη.

Με στόχο να διατηρήσει την θέση του ως ο πρωτοπόρος και το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, έρχεται τώρα και πάλι για να ταράξει τα νερά με μια ολοκληρωμένη αισθητική ανανέωση, καθώς και σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Από τις τολμηρές αλλαγές στην εξωτερική σχεδίαση, έως τις σημαντικές αναβαθμίσεις στο σύστημα πολυμέσων και τις συνδεδεμένες υπηρεσίες, η φιλοσοφία πίσω από τις αλλαγές στο Qashqai είναι να διατηρηθεί η ουσία αυτού που αγαπούν οι πελάτες στο Qashqai, να ενισχυθούν τα δυνατά του σημεία και να προστεθεί ακόμα πιο έξυπνη και χρηστική τεχνολογία.

Νέα εξωτερική σχεδίαση – μία τολμηρή, ξεχωριστή και σπορ εμφάνιση

Το νέο Qashqai αποπνέει έναν αιχμηρό και μοντέρνο δυναμισμό χάρη στην ανανεωμένη σχεδίασή του. Η μπροστινή γρίλια του Qashqai έχει ανασχεδιαστεί πλήρως δημιουργώντας μια ακόμα πιο δυναμική πρώτη εντύπωση. Εμπνευσμένη από τα σχέδια των αρχαίων ιαπωνικών πανοπλιών, αποτελείται από δεκάδες γυαλιστερά, τρισδιάστατα στοιχεία σε μαύρο χρώμα τα οποία φαίνονται να αιωρούνται στον χώρο μεταξύ του χείλους του καπό και του κάτω πλαισίου. Στα πλαϊνά του κεντρικού τμήματος, τα στοιχεία αυτά σχηματίζουν ένα τριγωνικό σχήμα κάτω από τους νέους προβολείς και φινιρίζονται με σφραγίδα «σατινέ χρωμίου», στην κορυφαία έκδοση.

Οι πλευρές του προφυλακτήρα είναι στο χρώμα του αμαξώματος και μια μαύρη λωρίδα σε γυαλιστερό φινίρισμα περνά κάτω από το πλαίσιο της πινακίδας στις κάτω γωνίες του προφυλακτήρα. Κάτω από τον αεραγωγό ψύξης, υπάρχει μια λεπτή γραμμή στο χρώμα του αμαξώματος η οποία δίνει μια αίσθηση στιβαρότητας στο μπροστινό μέρος.

Οι νέοι προβολείς κάνουν αίσθηση με την παρουσία τους, έχοντας ακόμα πιο έντονη εμφάνιση. Μια προσαρμοζόμενη μονάδα μεγάλης σκάλας συμπληρώνεται από μια μικρότερη μονάδα για ευρύτερη κατανομή του φωτός, η οποία προσφέρει αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και ομίχλης. Κάτω από το κυρίως σώμα, τα φώτα ημέρας αποτελούνται από πέντε μικρά στοιχεία που έχουν το ίδιο σχήμα με τα «κόμματα» της κύριας μπροστινής γρίλιας. Τα φώτα ημέρας περιβάλλουν το κύριο σώμα των προβολέων, ενώνονται με το λεπτό φως πάνω από τον προβολέα που είναι παρόμοιο με την μονάδα της προηγούμενης έκδοσης του Qashqai, αλλά τώρα έχει ένα φωτιζόμενο «Nissan» στην άκρη του. Το επάνω στοιχείο των φώτων πορείας ημέρας μετατρέπεται και σε φλας, το οποίο για πρώτη φορά ανάβει με διαδοχικό φωτισμό (ανάλογα με την έκδοση).

Στο πίσω μέρος, το σχήμα των φωτιστικών σωμάτων παραμένει αμετάβλητο, αλλά η σύνθεση των φώτων εντός της μονάδας έχει επανασχεδιαστεί. Τα στοιχεία κόκκινου φωτισμού αποτελούνται πλέον από τέσσερα επιμέρους στοιχεία που ακολουθούν το σχήμα που έχουν τα «κόμματα» της μπροστινής μάσκας. Μοιάζουν να αιωρούνται στο περίβλημα του σώματος και έχουν τώρα μια χαρακτηριστική απόχρωση του κόκκινου,

γνωστή ως «super red», προσδίδοντας μια αίσθηση αυξημένης ακρίβειας. Το εξωτερικό περίβλημά τους είναι τώρα διάφανο, για καλύτερη θέαση των στοιχείων φωτισμού.

Ο προφυλακτήρας έχει αναδιαμορφωθεί και διαθέτει χρώμα – είτε γυαλιστερό μαύρο στις υψηλότερες εκδόσεις, είτε το χρώμα του αμαξώματος στην νέα έκδοση N-Design. Ομοίως, στην πλάγια όψη του, το νέο Qashqai στις υψηλότερες εκδόσεις διαθέτει ένα νέο γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα στο αμάξωμα κάτω από τις πόρτες και τους θόλους των τροχών.

Οι νέες ζάντες αλουμινίου 18” είναι πλέον στάνταρ στην μεσαία έκδοση του Qashqai. Για τις υψηλότερες εκδόσεις, υπάρχουν νέες ζάντες αλουμινίου σε 19'' και 20''. Αυτή η γκάμα ζαντών αποτελεί μία από τις ευρύτερες στην κατηγορία, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην εντυπωσιακή σχεδιαστική ανανέωση του Qashqai.

Τρία νέα χρώματα προστέθηκαν στην παλέτα του Qashqai. Το Pearl White είναι νέο και διαθέτει μια πιο καθαρή απόχρωση η οποία δίνει νέα λάμψη υπό ορισμένες συνθήκες φωτισμού. Το Pearl Black αντικαθιστά την προηγούμενη μαύρη επιλογή και έχει μια πιο πλούσια μαύρη απόχρωση η οποία έχει ως αποτέλεσμα να τονίζει την οπτική γεωμετρία του Qashqai.

Το Deep Ocean είναι ένα εντυπωσιακό νέο χρώμα. Βρίσκεται κάπου ανάμεσα σε σκούρο μπλε και μεταλλικό γαλαζοπράσινο, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες φωτός. Είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει συζητήσεις: «Αυτό το Qashqai είναι μπλε ή μήπως πράσινο;».

Πέντε από τα χρώματα του Qashqai – τα Pearl White, Deep Ocean, Fuji Red, Magnetic

Blue και Ceramic Grey – διατίθενται σε two-tone, με μαύρη οροφή για πιο ξεχωριστή εμφάνιση.

Νέα έκδοση N-Design

Μια νέα προσθήκη στην γκάμα του Qashqai είναι η έκδοση N-Design. Σχεδιασμένη για πελάτες του Qashqai που θα ήθελαν η έκδοσή τους να είναι ιδιαίτερα τολμηρή, διαθέτει μοναδικές αισθητικές πινελιές. Εξωτερικά, το κάτω τμήμα του αμαξώματος κάτω από τις πόρτες και τους θόλους των τροχών είναι στο χρώμα του αμαξώματος. Η έκδοση N-Design εξοπλίζεται ακόμα με μοναδικές, ολοκαίνουργιες ζάντες αλουμινίου

20” που κάνουν την παρουσία στον δρόμο ακόμα πιο εντυπωσιακή.

Αναβαθμισμένο εσωτερικό

Μόλις το ανανεωμένο εξωτερικό του νέου Qashqai κεντρίσει το ενδιαφέρον των δυνητικών πελατών του Qashqai, το ενδιαφέρον τους θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο με το ανανεωμένο εσωτερικό του. Για τις υψηλότερες εκδόσεις, υπάρχει χρήση Alcantara® στο ταμπλό, στα ένθετα της πόρτας, στα υποβραχιόνια των θυρών, στο κάλυμμα του χώρου αποθήκευσης της κεντρικής κονσόλας με το αποτέλεσμα να αναβαθμίζει την συνολική ατμόσφαιρα του αυτοκινήτου.

Νέα υλικά με απαλό σχεδιασμό κοσμούν την κεντρική κονσόλα γύρω από τον επιλογέα ταχυτήτων και το διακοσμητικό ένθετο ανάμεσα στο επάνω ταμπλό και το ντουλαπάκι, υπογραμμίζοντας την προσοχή στην λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει την ιαπωνική δεξιοτεχνία.

Αναβαθμισμένες επενδύσεις καθισμάτων υπάρχουν πλέον για τις τρεις υψηλότερες εκδόσεις του Qashqai για ακόμα πιο premium αίσθηση. Το πιο αξιοσημείωτο είναι το μαύρο μερικώς καπιτονέ premium δέρμα στην κορυφαία έκδοση του Qashqai. Στην αμέσως προηγούμενη έκδοση, υπάρχει ένα καπιτονέ συνθετικό δέρμα, το οποίο συμπληρώνεται αντίστοιχα στην βάση και στις πλάτες του καθίσματος. Τα καθίσματα της έκδοσης N-Design διαθέτουν μαύρο δέρμα με ένθετα Alcantara®. Το ανάγλυφο λεκτικό σήμα «Qashqai» κοσμεί το τμήμα ακριβώς κάτω από το προσκέφαλο.

Μια νέα διάσταση στην αναβαθμισμένη αίσθηση στο εσωτερικό του νέου Qashqai είναι η προσθήκη ατμοσφαιρικού φωτισμού στις εκδόσεις N-Connecta, N-Design και άνω. Προηγμένα LED, τα οποία είναι διακριτικά τοποθετημένα, επιτρέπουν στον οδηγό (ή τον συνοδηγό) να εξατομικεύει τον εσωτερικό φωτισμό σύμφωνα με την διάθεσή του. Στις δύο κορυφαίες εκδόσεις, τα LED βρίσκονται επίσης και στο πίσω μέρος, ώστε όλοι οι επιβάτες να μπορούν να απολαμβάνουν τον ιδιαίτερο φωτισμό. Οι ρυθμίσεις φωτισμού μπορούν να ελεγχθούν μέσω της κεντρικής οθόνης infotainment.

«Το νέο πρόσωπο του Qashqai έχει μια πιο προηγμένη εμφάνιση, με περισσότερο βάθος και εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Εμπνευστήκαμε από τις παραδοσιακές ιαπωνικές πανοπλίες που συνδυάζουν την κομψότητα με την στιβαρότητα. Δουλέψαμε σκληρά με τους συναδέλφους μας για τον μπροστινό και τον πίσω φωτισμό, δίνοντάς του μια αναβαθμισμένη και καθαρή εντύπωση, ενσωματώνοντάς τον αρμονικά στο αμάξωμα. Στο εσωτερικό, τα νέα υλικά και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο την εμπειρία του αυτοκινήτου. Συνολικά, είμαστε πεπεισμένοι ότι οι αγοραστές crossover θα λατρέψουν τα αποτελέσματα», δήλωσε ο Matthew Weaver, Αντιπρόεδρος της Nissan Design Europe.

Αναβαθμισμένη τεχνολογία

Ο ρυθμός προόδου στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι πλέον στενά συνδεδεμένος με την πρόοδο στους τομείς της ψηφιακής τεχνολογίας και της υπολογιστικής ισχύος. Και σε αυτόν τον τομέα, το νέο Qashqai έχει αξιοποιήσει αυτή την πρόοδο για να κάνει την καθημερινή οδηγική εμπειρία ακόμα πιο διαισθητική και άνετη.

Ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα τεχνολογικά στοιχεία του Qashqai έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Το Around View Monitor (AVM) είναι μια τεχνολογία της Nissan που χρονολογείται από το 2007. Όταν επιλέγεται η όπισθεν, η προβολή από τέσσερις εξωτερικές κάμερες συνδυάζεται για να δώσει μια πανοραμική θέα του οχήματος σε κάτοψη, η οποία βοηθάει να γίνονται οι ελιγμοί στάθμευσης με μέγιστη σιγουριά. Η πρόσφατα αναβαθμισμένη τεχνολογία AVM χρησιμοποιεί τις τέσσερις κάμερες για να προσφέρει μια νέα εξαιρετικά καθαρή θέαση σε όλες τις συνθήκες εξωτερικού φωτισμού.

Το αναβαθμισμένο σύστημα AVM διαθέτει τώρα μια λειτουργία 3D που επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει το αυτοκίνητο όχι μόνο από ψηλά, αλλά και να επιλέγει ένα από τα οκτώ διαφορετικά σημεία προβολής της εξωτερικής κάμερας για να οπτικοποιήσει το αυτοκίνητο από μπροστά, πίσω, στα πλαϊνά ή στις γωνίες για να εντοπίσει πιθανώς οποιοδήποτε αόρατο εξωτερικό κίνδυνο. Λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα ανίχνευσης κινούμενων αντικειμένων της Nissan, το οποίο εκπέμπει ειδοποίηση όταν αντιλαμβάνεται ένα κινούμενο αντικείμενο κοντά στο Qashqai.

Επιπλέον, ένα χαρακτηριστικό γνωστό ως «αόρατη όψη του καπό» επιτρέπει στον οδηγό να βλέπει τη θέση των μπροστινών τροχών σαν να τους κοιτάζει από πίσω, κάτι που του επιτρέπει να ελίσσεται με ακρίβεια σε στενά σημεία, όπως πολυώροφα πάρκινγκ όπου υπάρχουν τσιμεντένια κράσπεδα τα οποία μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιές στους τροχούς και τις ζάντες. Αυτή η προβολή χρησιμοποιεί μηχανική εκμάθηση

(machine learning) για να δημιουργήσει την εικόνα με βάση το τι μπορεί να δει η μπροστινή κάμερα, με τους τροχούς να συντίθενται στην εικόνα για να δώσουν μια αίσθηση προοπτικής.

Μια άλλη νέα έξυπνη λειτουργία του AVM είναι η «Μνήμη θέσης στάθμευσης» (Parking Spot Location Memory) η οποία επιτρέπει στον οδηγό να αποθηκεύει τοποθεσίες στάθμευσης που επισκέπτεται συχνά, ώστε το αυτοκίνητο να αναγνωρίζει αυτόματα την τοποθεσία χρησιμοποιώντας το GPS. Όταν συμβεί αυτό, το αυτοκίνητο θα θυμάται την ακριβή θέση για να επιτρέπει τέλειο παρκάρισμα κάθε φορά, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι στενός.

Επιπλέον, η τεχνολογία AVM μπορεί να βοηθήσει τους οδηγούς να κάνουν μια πιο ασφαλή είσοδο σε δρόμο όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη. Χρησιμοποιεί μια ευρυγώνια μπροστινή κάμερα για να δείχνει τη θέα από το μπροστινό μέρος του καπό, η οποία προβάλλεται στην κεντρική οθόνη. Όπως και στην λειτουργία «Μνήμη θέσης στάθμευσης», οι τοποθεσίες με περιορισμένη ορατότητα μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη GPS της AVM, ώστε η λειτουργία να ενεργοποιείται αυτόματα κοντά στην διασταύρωση.

Ακόμα, έχουν γίνει αλλαγές σχεδιασμού στα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη TFT πίσω από το τιμόνι. Ο χρωματισμός των καντράν που εμφανίζονται στην οθόνη αλλάζει σε κόκκινο στη λειτουργία Sport, σε πράσινο στη λειτουργία Eco ή σε ανοιχτό γκρι στην τυπική λειτουργία - τόσο σε λειτουργία κανονικής ή βελτιωμένης προβολής.

Υπάρχει τώρα μια «μίνιμαλ» επιλογή που μειώνει την πιθανή απόσπαση της προσοχής των οδηγών εμφανίζοντας μόνο την επιλεγμένη ταχύτητα, την μορφή οδήγησης και την ταχύτητα. Για τα Qashqai που είναι εξοπλισμένα με e-POWER, η ένδειξη ροής ενέργειας είναι πλέον διαθέσιμη σε λειτουργία κανονικής προβολής.

«Το νέο Qashqai έχει επωφεληθεί από μια ολοκληρωμένη σειρά τεχνολογικών αναβαθμίσεων. Από την επόμενη γενιά του Around View Monitor, η οποία είναι χρήσιμη στους πελάτες μας καθημερινά, μέχρι την εισαγωγή της σουίτας της Google, η οποία κάνει το Qashqai απρόσκοπτα μέρος της ψηφιακής ζωής των πελατών μας. Στο επίκεντρο της δέσμευσης της Nissan στην καινοτομία βρίσκεται η διαισθητική εμπειρία χρήστη και η πραγματική άνεση. Το νέο Qashqai αποτελεί την επιτομή αυτών των προτεραιοτήτων», δήλωσε ο David Moss, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Έρευνας και Ανάπτυξης Περιφέρειας (Αφρική, Μέση Ανατολή, Ινδία, Ευρώπη και Ωκεανία).

Αναβαθμισμένα και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού

Η σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού έχει αναβαθμιστεί σημαντικά για να παρέχει βελτιωμένη επαγρύπνηση και παρέμβαση, για μέγιστη ηρεμία. Πρώτον, οι λειτουργίες αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης (Autonomous Emergency Braking) έχουν βαθμονομηθεί εκ νέου για να βελτιωθεί η ανίχνευση

κινδύνου και να αντιδρούν πιο γρήγορα σε περίπτωση πιθανής σύγκρουσης. Αυτό αφορά τις λειτουργίες Front Emergency Brake, Pedestrian Front Emergency Brake, Front Emergency Brake Cyclist, και Intelligent Emergency Brake.

Σε περίπτωση πέδησης έκτακτης ανάγκης, θα ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο σήμα. Αυτό προκαλέι το αναβόσβησμα των πίσω φώτων πέδησης ώστε να προκαλέσει την προσοχή των πίσω οχημάτων. Το Emergency Stop Signal ενεργοποιείται όταν εφαρμόζεται ξαφνική πίεση πέδησης σε ταχύτητες πάνω από 60 χλμ./ώρα.

Το σύστημα διατήρησης λωρίδας έκτακτης ανάγκης (Emergency Lane Keep System) ενεργοποιείται πλέον αυτόματα κατά την εκκίνηση του Qashqai. Ενεργοποιεί τη λειτουργία τόσο των συστημάτων προειδοποίησης αναχώρησης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (Lane Departure Warning) όσο και των συστημάτων αποτροπής

εγκατάλειψης λωρίδας (Lane Departure Prevention) σε ταχύτητες άνω των 60 χλμ./ώρα. Το σύστημα παράγει μια απτική προειδοποίηση μέσω μιας δόνησης του τιμονιού όταν ανιχνεύσει ότι το αυτοκίνητο είναι πολύ κοντά είτε στις κεντρικές γραμμές είτε στην πλευρά του δρόμου.

Το Intelligent Speed ​​Assistance system που βοηθά τον οδηγό να προσαρμόσει την ταχύτητα του οχήματος στο ισχύον όριο χρησιμοποιώντας τόσο την κάμερα για την ανάγνωση οδικών πινακίδων ορίου ταχύτητας όσο και δεδομένα GPS, έχει αναβαθμιστεί. Ένα εικονίδιο που αναβοσβήνει τραβάει την προσοχή του οδηγού όταν ταξιδεύει πάνω από το όριο ταχύτητας και πλέον ηχεί προειδοποίηση εάν δεν μειώσει την ταχύτητά του.

Νέα για το αναβαθμισμένο Qashqai είναι η γρήγορη και απλή προσαρμοσμένη λειτουργία υποβοήθησης οδήγησης (Driver Assist Custom Mode), η οποία επιτρέπει στους οδηγούς να προσαρμόζουν γρήγορα το ακριβές επίπεδο παρέμβασης από τις διάφορες τεχνολογίες υποβοήθησης σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μιας διαδικασίας δύο βημάτων χρησιμοποιώντας το κουμπί του

μενού συντόμευσης στην αριστερή ακτίνα του τιμονιού και το κουμπί ''Ok''.

Google built-in

Το νέο Qashqai είναι το πρώτο όχημα στην ευρωπαϊκή γκάμα της Nissan με ενσωματωμένη την σουίτα Google, ως μέρος του Nissan Connect infotainment system, η οποία παρέχει μια απρόσκοπτη αλληλεπίδραση μεταξύ της ψηφιακής ζωής ενός πελάτη και του οχήματός του.

Το Qashqai διατίθεται στάνταρ με τους Χάρτες Google και, οι οδηγοί, αφού συνδεθούν με προσωπικό λογαριασμό Google, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αγαπημένες τουςvτοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος. Αυτό μειώνει την εξάρτηση από κινητόvτηλέφωνο και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Οι ενημερώσεις over the airvδιασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες χάρτη είναι πάντα ενημερωμένες.

Το Google Assistant επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί τη φωνή του και μόνο για σχετικές υπηρεσίες εν κινήσει. Για παράδειγμα, οι οδηγοί μπορούν να πουν ''Hey Google'' για να ελέγξουν το σύστημα εξαερισμού και τα θερμαινόμενα καθίσματα ή για να πλοηγηθούν με ακρίβεια στον επόμενο προορισμό τους. Επιπλέον, οι οδηγοί μπορούν να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις και να ακούν ηχητικές οδηγίες χωρίς να παίρνουν τα μάτια τους από το δρόμο.

Οι οδηγοί αποκτούν επίσης πρόσβαση σε ένα οικοσύστημα εφαρμογών που είναι διαθέσιμα για λήψη στο Google Play. Μπορούν εύκολα να ακούσουν την αγαπημένη τους μουσική, podcast, ηχητικά βιβλία και πολλά άλλα, απευθείας από το όχημά τους. Η ενημέρωση του Nissan Connected Services παρακολουθεί το Qashqai για λογαριασμό του οδηγού. Μπορεί να υπενθυμίσει στους πελάτες εάν έχουν ξεχάσει να κλειδώσουν το αυτοκίνητο ή να κλείσουν τα παράθυρα, εάν παραμείνουν ανοιχτά ένα λεπτό μετά το σβήσιμο του κινητήρα. Οι πελάτες μπορούν να κλείσουν τα παράθυρα και να κλειδώσουν το αυτοκίνητο από την σχετική εφαρμογή.

Ακόμα η εφαρμογή θα τους προειδοποιήσει επίσης αν το αυτοκίνητο έχει παραβιαστεί ή ρυμουλκηθεί. Σε

περίπτωση υποψίας κλοπής, μπορεί να ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο και η αστυνομία μπορεί να ενημερωθεί για το συμβάν – ακόμη και σε ξένες χώρες.

Οι πελάτες του Qashqai με συνδρομή στο πρόγραμμα δεδομένων μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το σύστημα έξυπνου σπιτιού Alexa της Amazon. Οι πελάτες μπορούν να μιλήσουν με την Amazon Alexa στο Qashqai τους. Με την Alexa, μπορούν να ζητήσουν να παίξουν μουσική, να ακούσουν τα νέα, να ελέγξουν τον καιρό, να ελέγξουν έξυπνες οικιακές συσκευές και πολλά άλλα.

«Η προσθήκη των υπηρεσιών της σουίτας της Google στο Qashqai αντανακλά το πνεύμα καινοτομίας της Nissan. Η ενσωμάτωση αυτής της σουίτας ψηφιακής τεχνολογίας επιτρέπει στους πελάτες μας να έχουν την άνεση που απολαμβάνουν από τα smartphone τους, ενσωματωμένη στα αυτοκίνητά τους», δήλωσε ο Guillaume Pelletreau, Αντιπρόεδρος Electrification & Connectivity and new Revenues and Marketing & Sales Transformations, Nissan AMIEO (Αφρική , Μέση Ανατολή, Ινδία, Ευρώπη και Ωκεανία).

e-POWER: ένα μοναδικό και καινοτόμο σύστημα μετάδοσης κίνησης

Σύμφωνο με το πρωτοποριακό πνεύμα το οποίο γέννησε το αρχικό Qashqai και το οποίο δημιούργησε την κατηγορία crossover, το e-POWER είναι το μοναδικό ηλεκτροκίνητο σύστημα μετάδοσης κίνησης που έχει αποδειχθεί τόσο δημοφιλές στους πελάτες από την κυκλοφορία του το 2022. Στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι πιο απλές ιδέες είναι συχνά οι καλύτερες. Και το e-POWER αντικατοπτρίζει τέλεια αυτήν την αρχή. Ο βενζινοκινητήρας παράγει την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την κίνηση των τροχών. Αυτή είναι μια πολύ απλούστερη λύση σε σχέση με τα πολυάριθμα παραδοσιακά υβριδικά που

διατίθενται σήμερα.

Το αποτέλεσμα αυτής της απλότητας είναι μια εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει την απόκριση και τη φινέτσα με την αποτελεσματικότητα – χωρίς συμβιβασμούς στην οδηγική απόλαυση. Χάρη στο e-POWER, οι πελάτες δεν χρειάζεται πλέον να αποδέχονται μια μέτρια οδηγική εμπειρία, όπως συμβαίνει με τα παραδοσιακά υβριδικά.

Βασικό χαρακτηριστικό για το μοναδικό και καινοτόμο σύστημα μετάδοσης κίνησης του e-POWER είναι ότι δεν υπάρχει κιβώτιο ταχυτήτων. Οι τροχοί κινούνται πάντα απευθείας από τον ηλεκτροκινητήρα. Αυτό σημαίνει άμεση, υψηλή ροπή και γραμμική απόκριση. Αποτέλεσμα είναι μια αίσθηση οδήγησης EV χωρίς όμως να χρειάζεται να σκεφτεί κανείς την φόρτιση – μία ιδανική επιλογή για πελάτες που δεν είναι ακόμη

έτοιμοι να κάνουν τη μετάβαση στο 100% EV.

Ο μοναδικός ρόλος του προηγμένου υπερτροφοδοτούμενου 3κύλινδρου κινητήρα – με τεχνολογία μεταβλητού λόγου συμπίεσης – είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αποστέλλεται μέσω του μετατροπέα είτε στον ηλεκτροκινητήρα 140 kW είτε στην μπαταρία 1,8 kwh (ή και στα δύο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες οδήγησης). Ο κινητήρας λειτουργεί σχεδόν αθόρυβα για να παρέχει την απαραίτητη φόρτιση στην μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα και είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια ανάλογα με την ταχύτητα του οχήματος.

Όπως ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, το σύστημα e-POWER μπορεί να αξιοποιήσει την ενέργεια κατά το φρενάρισμα και να στείλει ηλεκτρισμό πίσω στην μπαταρία. Οι οδηγοί μπορούν επίσης να επιλέξουν τη λειτουργία B στον επιλογέα ταχυτήτων για υψηλότερα επίπεδα αναγεννητικής πέδησης. Ακόμα, η λειτουργία e-Pedal Step της Nissan επιτρέπει στους οδηγούς να οδηγούν χρησιμοποιώντας μόνο το γκάζι και συγχρόνως να ελέγχουν σημαντικά το φρενάρισμα με την απελευθέρωση του πεντάλ γκαζιού. Μετά από λίγα λεπτά, η οδήγηση με ενεργοποιημένο το e-Pedal Step γίνεται πολύ απλή, ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον. (Το φρένο μπορεί να εξακολουθεί να απαιτείται σε ορισμένες απρόβλεπτες περιστάσεις - το e-Pedal Step θα φρενάρει το όχημα μόνο μέχρι να φτάσει σε ταχύτητα «ερπυσμού», όπως ένα παραδοσιακό αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Για πλήρη ακινητοποίηση, θα χρειαστεί το φρένο).

Από το λανσάρισμά του, τόσο στο Qashqai όσο και στο X-Trail, τον Σεπτέμβριο του 2022, η Nissan έχει πουλήσει πάνω από 100.000 οχήματα εξοπλισμένα με e-POWER στην Ευρώπη – με τους πελάτες να λατρεύουν αυτή την ηλεκτρική αίσθηση. «Το εύρος των αναβαθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Qashqai έχει στόχο να αυξήσει την εντυπωσιακή απήχησή του. Σε όλη τη γκάμα, υπάρχει πρόσθετη άνεση,

πρακτικότητα και κορυφαία ψηφιακή ενσωμάτωση χάρη στις νέες λειτουργίες της Google. Το Qashqai δημιούργησε μία νέα κατηγορία αυτοκινήτων χάρη στον μοναδικό συνδυασμό ελκυστικής σχεδίασης, ευκολίας και φιλικής προς τον χρήστη τεχνολογίας.

Αυτές οι αναβαθμίσεις διατηρούν τη θέση της Nissan ως ο δημιουργός και καινοτόμοςτης κατηγορίας crossover», δήλωσε ο Arnaud Charpentier, Αντιπρόεδρος,Στρατηγική Προϊόντων, Nissan AMIEO (Αφρική, Μέση Ανατολή, Ινδία,Ευρώπη και Ωκεανία).

Το νέο Qashqai παράγεται στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland, όπου έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια μονάδες από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο το 2007. Το Qashqai είναι πλέον το μοντέλο με τον μεγαλύτερο αριθμό κατασκευασθέντων αυτοκινήτων στο εργοστάσιο του Sunderland. Το περασμένο καλοκαίρι το εργοστάσιο κατασκεύασε το ενδέκατο εκατομμυριοστό όχημα από τότε που ξεκίνησε η παραγωγή το 1986.