Μπαλάρα… παντού!

Πανδαισία μπάλας, προσφορών και αποδόσεων στην Interwetten.gr, με σούπερ ντέρμπι στο ποδόσφαιρο (Άρης - ΠΑΟΚ, Μίλαν - Ίντερ, Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ) με 0% γκανιότα από την Interwetten.gr, αλλά και σούπερ ντέρμπι στο Ευρωμπάσκετ (Ελλάδα-Ιταλία), με δεκάδες ειδικά στοιχήματα.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ήρθε πιο… καυτό από ποτέ! Τέσσερα μεγάλα ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σούπερ παιχνίδια για το Ευρωμπάσκετ, με επίκεντρο την Εθνική Ελλάδας.

Η Interwetten.gr δεν κάνει… διακρίσεις στη μπάλα και γίνεται η καλύτερη συμπαίκτρια, προσφέροντας με 0% γκανιότα και εκατοντάδες αγορές τα ντέρμπι Μίλαν - Ίντερ (Σάββατο 03/09, 19:00), Σεβίλλη - Μπαρτσελόνα (03/09, 22:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ (Κυριακή 04/09, 18:30) και Άρης - ΠΑΟΚ (04/09, 21:30).

Συν τοις άλλοις, η «καυτή» μονομαχία της Ελλάδας με την Ιταλία στο Μιλάνο για το Ευρωμπάσκετ (03/09, 22:00) έρχεται μαζί με δεκάδες αγορές και ειδικά στοιχήματα από την Interwetten.gr, ώστε τα… τρίποντα να είναι πιο απολαυστικά από ποτέ!

Επίσης, η Interwetten.gr προσφέρει, μεταξύ πολλών άλλων για την ελληνική Super League: Νικητή πρωταθλήματος με και χωρίς Ολυμπιακό, over και under για παίκτες όπως ο Μπερνάρ, ο Σέρχιο Αραούχο ή ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, Head - to - head κατάταξης μεταξύ ομάδων, το Top2 και το Top4 της βαθμολογίας και πάει λέγοντας!

Το μέλλον της Interwetten.gr είναι εδώ!

Η Interwetten.gr κάνει την διαφορά με τις προσφορές της και βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες της, με γνώμονα τα «θέλω» των πελατών της και της αγοράς.

Η Interwetten.gr, λοιπόν, κάνει το παραπάνω βήμα και, μεταξύ πολλών άλλων, προσφέρει τα εξής:

-Έξτρα αγορές σε όλα τα κορυφαία γεγονότα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ (400+ ποδόσφαιρο, 150+ μπάσκετ).

-Αγορές με 0% γκανιότα* σε επιλεγμένους αγώνες.

-Combo bets σε επιλεγμένους αγώνες και σε όλους τους ελληνικούς αγώνες ποδοσφαίρου (corner, cards/bookings).

-Αγορές scorer σε όλους του ελληνικούς αγώνες.

-Νέες αγορές σε μακροχρόνια στοιχήματα.

-Αγορές παικτών σε σημαντικούς αγώνες μπάσκετ ελληνικών ομάδων.

-Combo bets σε σημαντικούς αγώνες μπάσκετ ελληνικών ομάδων.

-Αγορές παικτών σε όλους τους αγώνες του NBA.

-Προσφορά παιχνιδιών ESports (FIFA)

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ