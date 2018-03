Καλύτερα «Κόκκινος» παρά πλούσιος: Η ιστορία του Τεόφιλο Στίβενσον (pics, vids)

"He'd rather be Red than rich" (προτιμάει να είναι «Kόκκινος» παρά πλούσιος). O άνθρωπος που γεννήθηκε σαν σήμερα, στις 29 Μαρτίου 1952, δεν ήταν απλά ο κορυφαίος ερασιτέχνης μποξέρ όλων των εποχών...