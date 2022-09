Tweener λόμπα σε ματς πόιντ ο Καρένιο! (vid)

Είχε, μάλιστα, ματς πόιντ όταν έβγαλε άμυνα με tweener λόμπα απέναντι στον ανήμπορο να αντιδράσει Άλεξ Ντε Μινόρ. Κοντράστ συναισθημάτων αμέσως μετά, με τον Ισπανό να πανηγυρίζει έντονα και τον Αυστραλό να πετάει κάτω εκνευρισμένος τη ρακέτα του...

Ο Ισπανός πήρε τη νίκη με 6-1, 6-1, 3-6, 7-6 και θα παίξει στον τέταρτο γύρο με τον Καρέν Χατσάνοφ.

Think the only show is in Ashe tonight?



Pablo Carreno Buta just ended his match in this fashion 🤯 pic.twitter.com/3MQcM9sK1z