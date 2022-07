Πρώτος ημιτελικός για Κύργιο! (vids)

Ο 27χρονος Αυστραλός, Νο.40 στον κόσμο, επικράτησε του 26χρονου Χιλιανού (Νο.43) με 6-4, 6-3, 7-6(5) σε 2 ώρες και 13 λεπτά και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ημιτελική φάση Grand Slam, όπου θα βρει είτε τον Ράφα Ναδάλ, είτε τον Τέιλορ Φριτζ.

Δείχνει άλλος άνθρωπος ο Νικ και πραγματικά αποφασισμένος να κυνηγήσει με όλες του τις δυνάμεις τον πρώτο του major τίτλο! Φανταστείτε ότι είπε στην on court συνέντευξή του πως απόψε απλά θα φάει το βραδινό που θα ετοιμάσει ο πατέρας του. Σε άλλες εποχές, μάλλον θα γιόρταζε σε καμία παμπ στο Wimbledon Village!

Φάνηκε, μάλιστα, πολύ συγκινημένος στο φινάλε του αγώνα και έμεινε για λίγα λεπτά στην καρέκλα του για να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς έχει κάνει! Ίσως, επιτέλους, συνειδητοποιήσει κιόλας ότι έχει μεγάλες δυνατότητες και πως αν δουλέψει λίγο περισσότερο είναι ικανός για (πιο) μεγάλα πράγματα. Δεν τον πήραν και τα χρόνια... «Δεν περίμενα ότι θα έπαιζα σε ημιτελικό Grand Slam, νόμιζα ότι το καράβι είχε σαλπάρει για μένα», είπε πάντως ο ίδιος!

Ο Νικ ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι και έμεινε αμέσως πίσω με μπρέικ, όμως όταν μπόρεσε να βρει την απάντηση μπήκε... για πάντα στη θέση του οδηγού.

Ο Γκαρίν έδωσε τη μάχη του και πίεσε τον αντίπαλό του, ειδικά στο τρίτο σετ, όμως δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις τρεις ευκαιρίες του για μπρέικ στο 2-3, αλλά και το προβάδισμα που πήρε με 3-5 στο τάι μπρέικ.

Ο Νικ δεν θα άφηνε ανεκμετάλλευτο το... ορθάνοιχτο ταμπλό του μετά τη νίκη επί του Στέφανου Τσιτσιπά και τώρα μπορεί να ονειρεύεται ακόμα και την κατάκτηση του τίτλου. Έχει το παιχνίδι και, για την ώρα, δείχνει να έχει και την πνευματική ετοιμότητα...

Προπονητή δεν έχει, αλλά κανένα πρόβλημα: «Δεν θα έδινα αυτό το βάρος σε κάποιον, ξέρω το τένις μου καλύτερα από τον καθένα. Κάθε μέλος της ομάδας της ομάδας μου παίζει έναν ρόλο».

Μένει να δούμε αν μπορεί να φτάσει ως το τέλος...

"I never thought I'd be at a semi-final of a Grand Slam"@NickKyrgios thought his ship had sailed but he's through to the last four#Wimbledon pic.twitter.com/56fHc7Qqve