Νέα επίδειξη δύναμης από Κύργιο (vids)

Ο 27χρονος Αυστραλός (Νο.65), που απέκλεισε την Τετάρτη τον Στέφανο Τσιτσιπά, νίκησε εύκολα με 6-4, 6-2 τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα (Νο.19) και περιμένει στην τετράδα του Χάλε (ATP 500) Χούμπερτ Χούρκατς ή Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ. Χρειάστηκε μόλις 67 λεπτά!

Είναι συνολικά η τέταρτη φορά που περνάει σε ημιτελικά διοργάνωσης στο χορτάρι και με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να φτάσει ακόμα πιο μακριά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κόντρα στον Καρένιο είχε 39 winners και μόνο 4 αβίαστα λάθη!

Αν προκριθεί στον τελικό, τότε θα είναι seeded στο αγαπημένο του Wimbledon και αυτό σίγουρα είναι καλό νέο για όλους τους άλλους βαθμολογημένους παίκτες!

Ο Νικ είχε φτάσει στα ημιτελικά της Στουτγκάρδης την περασμένη εβδομάδα, ενώ είχε βρεθεί και στην τετράδα του Χιούστον τον Απρίλιο, πριν κάνει το «διάλειμμα» μέχρι το γρασίδι.

Θυμίζουμε ότι το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών του Χάλε είναι Μεντβέντεφ-Ότε.

