Επιβλητικά στους «8» ο Ζβέρεφ (vids)

Εξαιρετικός ο 25χρονος Γερμανός, Νο.3 στον κόσμο, λύγισε τον 30χρονο Ισπανό (Νο.19) με 6-2, 7-6 και πέρασε σε οκτάδα Masters για 22η φορά στην καριέρα του! Εκεί θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Αντρέι Ρούμπλεφ και τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο Ζβέρεφ κυνηγάει στο Μόντε Κάρλο τον 20ο τίτλο καριέρας και, θεωρητικά, είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον δρόμο για το repeat. Οι δυο τους, ωστόσο, είναι στην ίδια πλευρά του ταμπλό και ενδέχεται να συναντηθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ζβέρεφ, Τσιτσιπάς και Ρούμπλεφ (που δεν έχει παίξει ακόμα τον τρίτο γύρο) είναι οι μοναδικοί τενίστες του Top 10 που συνεχίζουν την πορεία τους στo τουρνουά.

Αν ο Γερμανός κατακτήσει τον τίτλο, τότε θα σκαρφαλώσει στο Νο.2 του κόσμου στις 25 Απριλίου!

