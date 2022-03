Και, εντέλει, έχει άδικο ο Τσιτσιπάς;

Είναι «αστείος», αξίζει χλευασμό ή μήπως άγγιξε ένα θέμα που καίει; Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έθεσε το ερώτημα, το οποίο εδώ και χρόνια απασχολεί το παγκόσμιο τένις και το οποίο οι ίδιες οι γυναίκες θεωρούν σεξιστικό!

Ήταν το 1991. Πριν από 31 χρόνια… Το πρώτο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών είναι έτοιμο να διεξαχθεί. Οι διαβουλεύσεις κράτησαν επί χρόνια. Οι γυναίκες πάλευαν επί χρόνια για να αποκτήσουν τη δική τους διοργάνωση. Και όταν φάνηκε φως στο βάθος του τούνελ, πάλεψαν για τις λεπτομέρειες. Στο τραπέζι των συμβουλίων, είχαν μία εκπρόσωπο. Η Μισέλ Έικερς, αρχηγός της Εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθούσε να βρει το δίκιο της μέσα σε ένα γκρουπ ανδρών. Ισχυρών ανδρών: Σεπ Μπλάτερ, Φραντς Μπεκενεμπάουερ, Πελέ οι μεταξύ άλλων παρευρισκόμενοι… «Ήταν συγκεντρωμένοι όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άντρες και επέμεναν. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντέξετε 90 λεπτά, είναι μια πολύ σκληρή δοκιμασία για το εύθραυστο σώμα σας». Οπότε, εκείνη η πρώτη διοργάνωση θα είχε έναν ιστορικό αστερίσκο. Κάθε ματς θα είχε διάρκεια 80 λεπτά. «Μάλλον φοβήθηκαν ότι στα επιπλέον δέκα λεπτά μπορεί να πέσουν οι ωοθήκες μας στον αγωνιστικό χώρο».

Είμαστε στο 2022. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το είπε. Είχε λόγο να το πει; Κανέναν! Τον αφορά; Όχι άμεσα! Ήταν άκομψο που το έκανε; Προφανώς! Αντισυναδερφικό; Πιθανόν! Έχει, όμως, άδικο; Το σχόλιό του δεν απέχει και πολύ από κατά καιρούς άστοχες «παρεμβάσεις» που έχει κάνει: Το παρκάρισμα των γυναικών, η σαλάτα Ceasar’s, τα Harrod’s, το Μαλιμπού – είναι προφανές ότι στερείται κριτηρίου, μέτρου και timing. Έχει, όμως, άδικο; Έχει τόσο άδικο, ώστε να δεχτεί την επίθεση της Ναόμι Οσάκα και πρωτύτερα τη χλεύη της Πλίσκοβα;

Η ισότητα έχει δύο άκρα!

Το σχόλιο του Στέφανου Τσιτσιπά εκλήφθηκε από πολλές πλευρές ως σεξιστικό. Ως μια έμμεση επίθεση στις τενίστριες για το γεγονός ότι κατάφεραν – έπειτα από μάχες δεκαετιών – να εξασφαλίσουν ίση αμοιβή, χωρίς όμως να καταβάλουν ίση προσπάθεια. Καταρχάς, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι οι αμοιβές είναι εξ ορισμού ίσες μόνο στα grand slam (όπου οι άνδρες παίζουν στα best of five έναντι των best of three των γυναικών). Στα υπόλοιπα τουρνουά και παρότι αμφότερα τα φύλα παίζουν στα τρία σετ, οι αμοιβές παραμένουν σε κάποιες περιπτώσεις άνισες. Με απλά λόγια, δεν έχουν θεσμοθετηθεί.

Και το θέμα που έθεσε ο Έλληνας τενίστας ούτε τίθεται για πρώτη φορά, ούτε θα έπρεπε να λαμβάνεται ως σεξιστικό. Το αντίθετο, μάλιστα! Έχουν υπάρξει δεκάδες άρθρα, δηλώσεις, εργασίες και αναφορές για το γεγονός ότι η επιμονή των αρχών του τένις στη διάκριση των φύλων, είναι εκείνη που είναι σεξιστική. Όπως έχει γράψει πριν μερικά χρόνια, η ερευνητική δημοσιογράφος Kashmira Gander, σε άρθρο της στον Independent «είναι αναμφίβολο ότι το τένις έχει μεγάλο πρόβλημα με τις γυναίκες». Και σύμφωνα με τη δημοσιογράφο, το πρόβλημα είναι ακριβώς σε αυτή τη διάκριση. «Και το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να παίξουν τον ίδιο αριθμό σετ με τους άνδρες για λόγους που ουδείς μπορεί ακριβώς να εξηγήσει, είναι μια απόδειξη του προβλήματος. Τοποθετεί την ανισότητα των φύλων στην καρδιά του αθλήματος. Το Wimbledon παρακολουθείται από περίπου 300 εκατομμύρια τηλεθεατές σε 200 χώρες, και σχεδόν από μισό εκατομμύριο θεατές στα γήπεδα του Λονδίνου – αυτός είναι ένας μεγάλος αριθμός για να στέλνεις τέτοιο σεξιστικό μήνυμα».

Στο άρθρο φιλοξενείται η άποψη της Λάουρα Χιλς, διδάκτωρ του επαγγελματικού αθλητισμού στο πανεπιστήμιο του Μπρουνέλ, ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη για να υποστηρίξει την ιδέα ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να παίξουν πέντε σετ. Εκείνο που επιστημονικά έχει αποδειχθεί είναι ότι σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων και βάσει των επιδόσεων, η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα κυμαίνεται περίπου στο 10%. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζεται απόκλιση 10,7% για το τρέξιμο, 8,9% στην κολύμβηση και 17,5% στα άλματα. Κι όμως, παγκοσμίως, συνεχίζει να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στα δύο φύλα.

Κάποιες μικρές διαφορές στους κανονισμούς, μοιάζουν να έχουν λογική. Η πιο ελαφριά μπάλα στο μπάσκετ παρότι επί της ουσίας είναι αχρείαστη, βοηθάει το σπορ. Το ύψος του φιλέ στο βόλεϊ. Η πιο ελαφριά σφαίρα και σφύρα στο στίβο. Υπάρχουν, όμως, και ακατανόητες εμμονές: Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι γυναικείες ομάδες λακρός παίζουν με δώδεκα παίκτριες έναντι δέκα των αντρών. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ακόμα δεν έχει προστεθεί το αγώνισμα των 1500 μέτρων ελεύθερο γυναικών, διότι η ΔΟΕ θεωρεί ότι είναι εξαντλητικό για τις γυναίκες (σ.σ. βέβαια, η ΔΟΕ θεωρεί και το breakdance άθλημα), ενώ δε μπορεί να μην έχετε προσέξει ότι δεν υπάρχει δέκαθλο – παρά μόνο έπταθλο – γυναικών. Είναι αυτές οι διαφορές απαραίτητες ή μήπως σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζεται μια προσκόλληση στην παράδοση και μια δυσκαμψία στις αλλαγές;

Ο πρόεδρος της βρετανική φιλοσοφίας στις ομοσπονδίες των σπορ, Πολ Ντέιβιτς, έχει την απάντηση: «Η παράδοση ενός σπορ είναι καλό πάντα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Η παράδοση είναι μέρος της ιστορίας του ανθρώπου και είναι πολύτιμη στην κουλτούρα των σπορ. Οι παραδόσεις, όμως, πρέπει να τίθενται σε ηθική και ιδεολογική αξιολόγηση και ως εκ τούτου παραδόσεις που μειώνουν ή καταπιέζουν γκρουπ ανθρώπων, θα πρέπει με την πάροδο των χρόνων να απορρίπτονται».

Και ας βάλουμε έναν αστερίσκο, για να περάσουμε στην ιστορική αναδρομή. Τα τρία σετ στους αγώνες γυναικών, δεν είναι καν παράδοση! Δεν είναι καν τσιμεντωμένη αντίληψη. Και δεν είναι καν επιθυμία των ίδιων των γυναικών. Όχι πάντα. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις.

In the year 1891!

Όταν ρωτήθηκε η Σερένα Ουίλιαμς επί του θέματος, η απάντησή της ήταν ακριβώς εκείνη που θα περίμενες από την Σερένα. Η «bring it on» νοοτροπία της ήταν εκείνη που την καθιέρωσε στην κορυφή του αθλήματος και, εξάλλου, ήταν οι μάχες της Αμερικανίδας τενίστριας λύγισαν μέχρι και το αρτηριοσκληρωτικό Wimbledon, το τελευταίο Grand Slam που δέχτηκε να ορίσει ίση αμοιβή για άνδρες και γυναίκες. «Οι γυναίκες είμαστε δυνατές, πρόθυμες και ικανές να παίξουμε πέντε σετ. Όλες οι συμφώνησαν, όμως δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή θέλουν τα τουρνουά. Εμείς είμαστε εδώ. Θέλετε best of five, θέλετε best of seven; Ό,τι θέλετε».

Κάποιες φωνές ήταν πιο ψύχραιμες. Η Μαρία Σαράποβα αντιπρότεινε να μειωθούν τα σετ των ανδρών, το ίδιο και η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, παρότι στα δικά της χρόνιας υπήρξε ένα διάστημα, στο οποίο δοκιμάστηκαν χωρίς να καθιερωθούν, τα πέντε σετ στις γυναίκες. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Για την ακρίβεια, η πρώτη φορά ήταν το 1891! Ναι, το 1891 οι γυναίκες μπορούσαν να παίξουν ματς με τη νικήτρια να αναδεικνύεται στα τρία σετ, ωστόσο 131 χρόνια μετά ακόμα το συζητάμε.

Σε εκείνο το ματς, λοιπόν, το οποίο ήταν στο πλαίσιο του Εθνικού Πρωταθλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, σήμερα γνωστό ως US Open, η Μέιμπελ Κέιχιλ επικράτησε 3-1 (6-4, 6-1, 4-6, 6-3) σετ της Έλεν Ρούσβελτ. Θα πρέπει να ήταν εξαιρετικά ανιαρό το θέαμα, ώστε να καταργηθεί. Σωστά; Λάθος. «Το ματς ήταν μια εξαιρετική μάχη από την αρχή μέχρι το τέλος και κάθε χτύπημα έφερνε ενθουσιώδες χειροκρότημα. Υπήρξαν πανέμορφες λόμπες, υπέροχα ράλι, και δυνατά και με ακρίβεια backstrokes που ξεσήκωναν τον κόσμο. Όλοι οι πόντοι παίχτηκαν μέχρι τέλους με αξιοσημείωτη επιμονή». Η κριτική του αγώνα από τους New York Times αποδεικνύει ότι δεν δυσκολεύονται να παίξουν οι γυναίκες πέντε σετ. Δυσκολεύονται οι επιτροπές να το αποδεχτούν, παρότι είναι αποδεδειγμένο ότι το τένις γυναικών έχει τις ίδιες πωλήσεις εισιτηρίων και την ίδια τηλεθέαση, αν όχι μεγαλύτερη από εκείνη των αντρών.

Και το 1891 δεν ήταν η μοναδική φορά στην οποία οι γυναίκες ΖΗΤΗΣΑΝ να παίξουν πέντε σετ. Γιατί έχει διαφορετική βαρύτητα να αποδέχεσαι μια πρόταση, από το να την απαιτείς. Μετά το περίφημο ματς της μάχης των φύλων, το σωματίων παικτριών τένις ψήφισε να παίζουν στα πέντε σετ, ωστόσο κανένα τουρνουά δεν το αποδέχτηκε. Φτάσαμε στο 1984 για να αποφασίσει να πειραματιστεί η WTA και κυρίως λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας που έφερε στο τένις γυναικών η αντιπαλότητα της Μαρτίνα Ναβρατίλοβα με την Κρίσι Έβερτ. Αποφάσισε να επιτρέψει τον τελικών των τελικών στο WTA Tour να διεξάγεται στα πέντε σετ. Ένα ματς. Take it or leave it.

«Οι παίκτριες ανά τον κόσμο βελτιώνονται διαρκώς, γίνονται καλύτερες αθλήτριες και συνεπώς μπορούν να αντέξουν μεγαλύτερα σε διάρκεια ματς», σχολίασε η Έβερτ, με την Ναβρατίλοβα να συμφωνεί. «Η πιθανότητα των πέντε σετ προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στο τουρνουά, και περισσότερο χρόνο σε μας να δείξουμε το ταλέντο μας».

Το πείραμα δε διήρκησε για πολύ. Παρότι έμεινε στην ιστορία ως ένα από τα πιο συναρπαστικά ματς, εκείνο του 1990 όταν η 16χρονη Μόνικα Σέλες επικράτησε 3-2 σετ της 20χρονης Γκαμπριέλα Σαμπατίνι σε ένα ματς 3 ωρών και 47 λεπτών, και παρότι το 1995 υπήρξε ακόμα μία εντυπωσιακή αναμέτρηση ανάμεσα στη Στέφι Γκραφ και την Άνκε Χούμπερ, το 1999 το πείραμα εγκαταλείφθηκε. Όλοι οι αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις επέστρεψαν στα τρία σετ. Δεν έπαψε, ωστόσο, ποτέ να είναι ένα θέμα προς συζήτηση. Θέμα, το οποίο πριν μερικά χρόνια, έθεσε και ο Άντι Μάρεϊ.

«Δεν είναι το θέμα αν είναι κατώτερες από μας οι γυναίκες. Μοιάζει σα να είναι δύο διαφορετικά αθλήματα, όταν υπάρχει αυτή η διαφορά. Δεν ισχυρίζομαι ότι οι άνδρες προπονούμαστε πιο σκληρά για τις γυναίκες, αλλά αν πρέπει να προπονείσαι για πέντε σετ, είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι διαφορετική η απόσταση. Σα να προπονείται κάποιος για 400 μέτρα και κάποιος άλλος για 600. Πιστεύω ότι πρέπει και οι γυναίκες να παίζουν πέντε σετ. Δε χρειάζεται να είναι από τον πρώτο γύρο. Αλλά πρέπει να αλλάξει κάτι. Είτε οι άντρες να παίζουμε στα τρία σετ, είτε οι γυναίκες στα πέντε. Νομίζω ότι αυτό είναι το παράπονο των περισσότερων».

Και όντως αυτό μοιάζει να είναι. Με τα δικά του λόγια, άλλωστε, το είχε εκφράσει και ο Ράφα Ναδάλ. «Δηλαδή, όταν παίζεις για να κερδίσεις ένα Grand Slam στα πέντε σετ, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές, έτσι δεν είναι; Ψυχικά και σωματικά. Πρέπει να είσαι πολύ πιο ανθεκτικός για ένα χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι είναι σωστό να γίνει αυτό».

Επιστρέφοντας, λοιπόν, στον πρόλογο και με ξεκάθαρη την αντίληψη ότι – ναι – ο Στέφανος Τσιτσιπάς συχνά-πυκνά τοποθετείται κατ’ υπέρβαση για θέματα που δεν άπτονται των γνώσεων ή των αρμοδιοτήτων του (πες τον ακόμα και αστείο αν θες), ποιο είναι το λάθος του στην προκειμένη περίπτωση;