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US OPEN
Arthur Ashe Stadium, New York / Eurosport 1
Δεύτερος γύρος Us Open
Στέφανος Τσιτσιπάς
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
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Μαξίμ Κρέσι
ΜΑΞΙΜ ΚΡΕΣΙ

Τσιτσιπάς - Κρέσι

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