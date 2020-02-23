LIVE LIVE OPEN 13 23-02-2020 15:00 Τελικός Μασσαλίας - Cosmote Sport 9 ΦΙΛΙΞ ΟΖΕ ΑΛΙΑΣΙΜ 0 1 <% getScoreHome(694690) %> <% getScoreAway(694690) %> ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ Facebook Twitter E-mail 0 SHARES Οζέ Αλιασίμ - Τσιτσιπάς ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ OPEN 13 Με τον κακό του δαίμονα στον τελικό ο Τσιτσιπάς! 22-02-2020 19:40 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ OPEN 13 Οι δηλώσεις του Στέφανου στα ελληνικά (vid) 22-02-2020 19:17 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ OPEN 13 Έτοιμος για κούπα ο Τσιτσιπάς! (vids) 22-02-2020 17:15 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE OPEN 13 Ημιτελικός Μασσαλίας - Cosmote Sport 9 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ 0 <% getScoreHome(694361) %> ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ 2 <% getScoreAway(694361) %> OPEN 13 Ο αντίπαλος του Στέφανου: «Μισώ το τένις με όλη μου την καρδιά» 22-02-2020 13:04 0 FAST VIEW ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ LIVE OPEN 13 Προημιτελικός - Cosmote Sport 9 ΒΑΣΕΚ ΠΟΣΠΙΣΙΛ 0 <% getScoreHome(694025) %> ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ 0 <% getScoreAway(694025) %>