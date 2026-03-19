Με Παρκς στην πρεμιέρα της η Σάκκαρη

Την Αλίσια Παρκς θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο της φετινό αγώνα στο Μαϊάμι (WTA 1000).

H 25χρονη Αμερικανίδα, Νο.105 στον κόσμο, λύγισε με 7-5, 7-6(4) την Αυστριακή Σίνια Κράους (Νο.120) και έκλεισε θέση στον δεύτερο γύρο, εκεί όπου η Μαρία (No.33) έχει περάσει με μπάι.

Οι δύο παίκτριες είχαν αναμετρηθεί και πριν τέσσερα χρόνια στην Οστράβα, όπου τη νίκη είχε πάρει η Παρκς με ανατροπή (5-7, 7-5, 7-5).

Όποια προκριθεί στον τρίτο γύρο, πιθανότατα θα παίξει με την Κόκο Γκοφ, που θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στη νικήτρια του αγώνα Σεμενίσταγια-Κοτσιαρέτο.

Ο αγώνας της Σάκκαρη με την Παρκς θα γίνει αύριο (20/3) και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.