Σούπερ Σάκκαρη στην Ντόχα! (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη μπήκε πολύ δυνατά στο Qatar Open (WTA 1000) και με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε στα δύο σετ τη Ζεϊνέπ Σονμέζ! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

Παίζοντας με περίσσεια αυτοπεποίθηση, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.52) επικράτησε της 23χρονης Τουρκάλας (Νο.85) με 6-1, 6-3 σε 81 λεπτά και έχει τώρα πολύ ενδιαφέρον ραντεβού με την Τζάσμιν Παολίνι (Νο.8) στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Η Μαρία πήρε το πάνω χέρι από το ξεκίνημα του αγώνα και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να κατακτήσει το πρώτο σετ, όμως στο δεύτερο η Σονμέζ ανέβασε ταχύτητα και υπήρξαν στιγμές όπου ήταν απειλητική.

Η Σάκκαρη, ωστόσο, έδειξε χαρακτήρα, έπαιξε επιθετικά, κέρδισε μερικούς πόντους για... highlights και έφτασε σε μια σημαντική νίκη, κόντρα σε μια παίκτρια που έκανε σπουδαίες εμφανίσεις στο Australian Open.

Με δύο σερί μπρέικ, λοιπόν, η Μαρία προηγήθηκε με 4-0 στο πρώτο σετ και παρότι έχασε το σερβίς της αμέσως μετά, «έσπασε» ξανά την αντίπαλό της και έφτασε στο 6-1.

Ένα γρήγορο μπρέικ τής έδωσε «αέρα» και στο δεύτερο σετ, ωστόσο η Σονμέζ έχασε τρία μπρέικ πόιντ στο 2-1 και έδειχνε ικανή να κάνει τη ζημιά. Η Σάκκαρη είχε διπλή ευκαιρία να εδραιώσει το προβάδισμα στο επόμενο γκέιμ και στη συνέχεια χρειάστηκε να σώσει ένα ακόμα μπρέικ πόιντ της Σονμέζ για να φτάσει στο 4-2.

Ούτε στο επόμενο γκέιμ μπόρεσε να καθαρίσει ουσιαστικά το ματς (0/1 μπρέικ πόιντ), αλλά κράτησε το σερβίς της για το 5-3 και με ένα ακόμα μπρέικ έκλεισε τελικά τον αγώνα.

H Παολίνι, με την οποία θα αναμετρηθεί αύριο (10/2), είναι παίκτρια του Top 10, όμως η Μαρία μπορεί να τη «χτυπήσει» και το απέδειξε και την περασμένη σεζόν, όπου είχε μια νίκη και μια ήττα μετά από δύο τάι μπρέικ.

«Αυτή είναι η δυσάρεστη κατάσταση όταν δεν είσαι seeded», είπε για τον αγώνα στην on court συνέντευξή της η Μαρία. «Πέφτεις στην κατάταξη και πρέπει να παίξεις (νωρίς) με κάποια παίκτρια τόσο καλή όσο η Τζάσμιν. Θα είναι ένας πολύ δύσκολος αγώνας και για τις δύο μας. Έχουμε δώσει μερικές σπουδαίες μάχες σε όλη την καριέρα μας. Θα είναι μία από αυτές, είμαι σίγουρη. Νιώθω καλά. Ήταν ένας σπουδαίος αγώνας σήμερα, ανυπομονώ για αύριο».

Είναι, πάντως, ένα τουρνουά που της αρέσει και δεν είναι τυχαίο ότι έχει φτάσει δύο φορές στα ημιτελικά.