Αντίο με ψηλά το κεφάλι ο Βαβρίνκα (vids)

O Σταν Βαβρίνκα έδωσε μια ακόμα μάχη στο Australian Open, όμως ο Τέιλορ Φριτς αποδείχτηκε πολύ υψηλό εμπόδιο...

Ο 40χρονος Ελβετός, που θα ολοκληρώσει φέτος την καριέρα του, ηττήθηκε με 7-6(5), 2-6, 6-4, 6-4 από τον 28χρονο Αμερικανό (Νο.9) και αποχαιρέτησε τη Μελβούρνη, όπου κέρδισε τον πρώτο από τους τρεις major τίτλους του.

«Είμαι λυπημένος που φεύγω, αλλά ήταν ένα υπέροχο ταξίδι», είπε ο Σταν μετά τη λήξη του αγώνα και... ήπιε και την μπύρα του παρέα με τον διευθυντή του τουρνουά Κρεγκ Τάιλι!

Ο Φριτζ, από την πλευρά του, που είχε... απέναντί του και όλο το κοινό της John Cain Arena, έχει τώρα πολύ ενδιαφέρον ραντεβού στη φάση των «16» με τον Λορέντζο Μουζέτι.