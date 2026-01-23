Οι προκλητικοί πανηγυρισμοί της Πουτιντσέβα (vid)

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γιούλια Πουτιντσέβα... ξεσηκώνει τα πλήθη με τις αντιδράσεις της!

Η εκκεντρική Καζάκα αναγκάστηκε να... υποστεί τη θερμή εξέδρα των Τούρκων φιλάθλων στη Μελβούρνη κατά τη διάρκεια του αγώνα της με τη Ζέινεπ Σονμέζ, οπότε ήταν αναμενόμενο το ξέσπασμά της μετά τη νίκη στα τρία σετ και την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα της. Αναμενόμενες και οι αποδοκιμασίες...

Πέρα από όλα τα άλλα, το... μενού αυτή τη φορά είχε και αρκετό χορό!