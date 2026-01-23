Οι προκλητικοί πανηγυρισμοί της Πουτιντσέβα (vid)

Η εκκεντρική Καζάκα αναγκάστηκε να... υποστεί τη θερμή εξέδρα των Τούρκων φιλάθλων στη Μελβούρνη κατά τη διάρκεια του αγώνα της με τη Ζέινεπ Σονμέζ, οπότε ήταν αναμενόμενο το ξέσπασμά της μετά τη νίκη στα τρία σετ και την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Australian Open για πρώτη φορά στην καριέρα της. Αναμενόμενες και οι αποδοκιμασίες...
Πέρα από όλα τα άλλα, το... μενού αυτή τη φορά είχε και αρκετό χορό!
Yulia Putintseva’s reaction to the crowd after beating Zeynep Sonmez at the Australian Open.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 23, 2026
The crowd immediately booed her after she put her hand to her ear.
Yulia starts dancing on the court.
It’s all happening. pic.twitter.com/KqmmP4KYVL