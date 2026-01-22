Αρνείται να πει αντίο ο Βαβρίνκα - Το... βιολί του ο Σίνερ (vids)

Ο ψυχωμένος Σταν Βαβρίνκα πέτυχε δεύτερη σερί νίκη στα πέντε σετ και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της Μελβούρνης!

Παίζοντας στο τελευταίο του Australian Open και παρότι έμεινε δύο φορές πίσω στα σετ, o 40χρονος Ελβετός λύγισε τον Αρτούρ Τζεά με 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (10-3) σε 4 ώρες και 33 λεπτά και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τον Τέιλορ Φριτζ, που απέκλεισε με 6-1, 6-4, 7-6(4) τον Βιτ Κοπρίβα.

Τη πορεία του, φυσικά, συνεχίζει και ο Γιάνικ Σίνερ, που έκανε ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τρίτου διαδοχικού τίτλου του στη Μελβούρνη. Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο απέκλεισε με 6-1, 6-4, 6-2 τον Τζέιμς Ντάκγουορθ, πετυχαίνοντας την 16η σερί νίκη του στη διοργάνωση, και θα παίξει στη φάση των «32» με τον Έλιοτ Σπιτζίρι.