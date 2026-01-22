Αρνείται να πει αντίο ο Βαβρίνκα - Το... βιολί του ο Σίνερ (vids)

Παίζοντας στο τελευταίο του Australian Open και παρότι έμεινε δύο φορές πίσω στα σετ, o 40χρονος Ελβετός λύγισε τον Αρτούρ Τζεά με 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6 (10-3) σε 4 ώρες και 33 λεπτά και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με τον Τέιλορ Φριτζ, που απέκλεισε με 6-1, 6-4, 7-6(4) τον Βιτ Κοπρίβα.
Τη πορεία του, φυσικά, συνεχίζει και ο Γιάνικ Σίνερ, που έκανε ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τρίτου διαδοχικού τίτλου του στη Μελβούρνη. Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο απέκλεισε με 6-1, 6-4, 6-2 τον Τζέιμς Ντάκγουορθ, πετυχαίνοντας την 16η σερί νίκη του στη διοργάνωση, και θα παίξει στη φάση των «32» με τον Έλιοτ Σπιτζίρι.