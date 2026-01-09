Ο Βαβρίνκα παίρνει wild card για το Australian Open, δεν είναι έτοιμος για γκραν σλαμ ο Κύργιος

Ο Σταν Βαβρίνκα νικητής του Australian Open το 2014 θα αγωνιστεί στο κυρίως ταμπλό του Australian Open στο μονό για 20ή φορά, με τον Νικ Κύργιο να μην αποζητά απευθείας πρόκριση στο κυρίως ταμπλό σημειώνοντας ότι δεν είναι έτοιμος.

Οι διοργανωτές του Australian Open ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι απονέμουν στον Σταν Βαβρίνκα wild card για το κυρίως ταμπλό του πρώτου Grand Slam της σεζόν.

«Είναι καταπληκτικό. Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων που έλαβα wild card για να αγωνιστώ στο Australian Open, στην τελευταία μου χρονιά στο Tour», δήλωσε ο Βαβρίνκα από το Σίδνεϊ, όπου το Σάββατο θα ηγηθεί της Ελβετίας στη μάχη απέναντι στο Βέλγιο στα ημιτελικά του United Cup.

«Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Tennis Australia και στον Κρεγκ Τάιλι για αυτή την απίστευτη ευκαιρία. Έχω τόσες πολλές υπέροχες αναμνήσεις από τα τελευταία 20 χρόνια στη Μελβούρνη. Είναι πάντα ξεχωριστό να επιστρέφω εκεί όπου κατέκτησα το πρώτο μου Grand Slam. Το περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία».

Ο Βαβρίνκα έχει απολογισμό 43 νίκες – 18 ήττες στο Australian Open, σύμφωνα με τον δείκτη Infosys ATP Win/Loss Index. Το 2014 κατέκτησε τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας του στο Melbourne Park, νικώντας καθ’ οδόν προς το τρόπαιο τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Ραφαέλ Ναδάλ.

Αυτή θα είναι η 20ή φορά που ο Βαβρίνκα θα αγωνιστεί στο μονό του Australian Open. Πέρυσι αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο έπειτα από τέσσερα αμφίρροπα σετ από τον Λορέντζο Σονέγκο.

Ο Νο. 156 της παγκόσμιας κατάταξης PIF ATP Rankings έχει χάσει μόλις μία διοργάνωση του τουρνουά από το 2006 και έχει φτάσει τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά πέντε φορές. Ο 40χρονος ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το 2026 θα είναι η τελευταία του χρονιά στο ATP Tour.

Δεν είναι έτοιμος ο Κύργιος

Ο Νικ Κύργιος παραδέχθηκε ότι δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο μονό του Australian Open, αποκλείοντας έτσι τον εαυτό του από ένα πιθανό wild card.

Ο Αυστραλός, που αποτελεί ισχυρό «κράχτη» για το εγχώριο κοινό, θεωρούνταν φαβορί για να λάβει ένα από τα τρία εναπομείναντα wild cards από την Tennis Australia.

Ωστόσο, την Παρασκευή ανακοίνωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι θα αγωνιστεί μόνο στο διπλό, μαζί με τον στενό του φίλο Θανάση Κοκκινάκη, στο Melbourne Park, με το τουρνουά να ξεκινά στις 18 Ιανουαρίου.

Πολλαπλές επεμβάσεις σε καρπό και γόνατο έχουν περιορίσει τον Κύργιο σε μόλις επτά αγώνες μονών στο tour τα τελευταία τρία χρόνια, με την κατάταξή του να έχει υποχωρήσει στο Νο. 670.

Ο 30χρονος έδωσε τον πιο πρόσφατο αγώνα μονών του διάρκειας μόλις 66 λεπτών, γνωρίζοντας την ήττα με 6-3, 6-4 από τον Αμερικανό Αλεξάντερ Κοβάτσεβιτς στο Brisbane International νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Κύργιος, φιναλίστ του Wimbledon το 2022, δήλωσε ότι το σώμα του δεν είναι ακόμη έτοιμο για τένις πέντε σετ και ότι θα προτιμούσε το wild card να δοθεί σε κάποιον που θα μπορούσε «να αξιοποιήσει τη στιγμή του».

Ο Νικ Κύργιος θα αγωνιστεί πάντως στο διπλό στο Melbourne Park μαζί με τον Θανάση Κοκκινάκη. (AAP: Zain Mohammed)

«Ύστερα από κάποιες καλές συζητήσεις με την Tennis Australia, αποφάσισα να επικεντρωθώ στο διπλό στο φετινό AO», έγραψε σε story στο Instagram.

«Είμαι σε καλή φυσική κατάσταση και έχω επιστρέψει στο γήπεδο, αλλά τα ματς των πέντε σετ είναι ένα διαφορετικό “θηρίο” και δεν είμαι ακόμη έτοιμος να πάω μέχρι τέλους.

«Αυτό το τουρνουά σημαίνει τα πάντα για μένα, αλλά προτιμώ να δώσω τη θέση μου σε κάποιον που είναι έτοιμος να αξιοποιήσει τη στιγμή του.

«Όλα είναι βήματα προόδου και θα επιστρέψω του χρόνου, γεμάτος ενθουσιασμό για να αγωνιστώ».

Ο πρώην πρωταθλητής Σταν Βαβρίνκα, 40 ετών, φαντάζει σχεδόν βέβαιος για την απόκτηση ενός από τα wild cards.

Ο Βαβρίνκα έχει ήδη ανακοινώσει ότι αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν στο tour, δίνοντας στους φιλάθλους της Μελβούρνης την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον νικητή του Australian Open 2014.

Ο Ελβετός έδειξε ότι διαθέτει ακόμη αρκετή μαχητικότητα, με μια ψυχωμένη νίκη σε τρία σετ επί του Νο. 27 της παγκόσμιας κατάταξης, Αρτούρ Ριντερνέχ, στο United Cup το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Τζόρνταν Τόμπσον, του οποίου η σεζόν 2025 στιγματίστηκε από τραυματισμούς και τον έριξε στο Νο. 113 της παγκόσμιας κατάταξης, καθώς και ο επίσης Αυστραλός Κρις Ο’Κόνελ (Νο. 114), θα ήταν επίσης άξιοι αποδέκτες wild card.