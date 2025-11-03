Βαβρίνκα: «Θα ήθελα να παίξω σε κάποια τουρνουά και τη νέα σεζόν»

Ο Σταν Βαβρίνκα είχε να πει τα καλύτερα λόγια για το κοινό του Telekom Centre, που τον «έσπρωξε« προς τη νίκη επί του Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ και την πρόκριση στη φάση των «16» του Hellenic Championship.

«Είμαι χαρούμενος που τα κατάφερα σε αυτόν τον αγώνα, ήταν πραγματικά πολύ δύσκολος για μένα», είπε αρχικά ο κάτοχος τριών major τίτλων. «Στην αρχή το παιχνίδι ήταν πολύ επιθετικό, οπότε δεν ήταν εύκολο, αλλά στη συνέχεια άρχισα να παίζω καλύτερα, να βρίσκω περισσότερο τον ρυθμό μου, να γίνονται πιο μεγάλες ανταλλαγές χτυπημάτων, μπήκα περισσότερο στο παιχνίδι, σέρβιρα καλά, άλλαζα ρυθμό στο σερβίς… Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, στην Αθήνα, για πρώτη φορά. Είχα πολλή υποστήριξη σήμερα το βράδυ και είναι υπέροχο που έχω την ευκαιρία να παίξω έναν ακόμα αγώνα».

Για τον κόσμο είπε: «Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία για μένα, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που συνεχίζω να παίζω λίγο ακόμα. Δεν γίνομαι νεότερος, αλλά προσπαθώ να απολαμβάνω αυτές τις στιγμές. Το να έρθω εδώ, σε ένα νέο τουρνουά για πρώτη φορά στην Αθήνα, και να έχω τόση υποστήριξη είναι απίστευτο. Είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό και ανυπομονώ για τον επόμενο αγώνα».

Και πρόσθεσε: «Ένας από τους λόγους που συνεχίζω είναι αυτά τα συναισθήματα. Να βλέπω τους φιλάθλους να με υποστηρίζουν, να μου δίνουν τόση ενέργεια, είναι ακόμα κάτι εκπληκτικό. Ξέρω πως, όταν σταματήσω, δεν θα μπορώ να ζήσω κάτι παρόμοιο αλλού. Και, όπως είπα, είναι ξεχωριστό για μένα, μετά από τόσα χρόνια, να ανακαλύπτω μια καινούρια πόλη, ένα καινούριο τουρνουά. Είμαι χαρούμενος που πήρα την ευκαιρία να έρθω εδώ, που έλαβα μια wild card από τον διευθυντή του τουρνουά και είμαι πολύ ευγνώμων γι’ αυτό. Ήταν σημαντικό για μένα να κερδίσω σήμερα, να έχω την ευκαιρία να μείνω μερικές μέρες ακόμα εδώ και να δω τι μπορώ να κάνω στη συνέχεια».

Για τον επόμενο αντίπαλό του, τον Λορέντζο Μουζέτι, είπε τα εξής: «Ναι, θα είναι μια μεγάλη πρόκληση φυσικά. Είχε μια πολύ καλή χρονιά και προσπαθεί να προκριθεί στο Τορίνο, οπότε είναι μια σημαντική πρόκληση και για εκείνον, θα είναι δύσκολο. Παίζει εξαιρετικά, τον έχω δει να αγωνίζεται πολλές φορές φέτος και ανυπομονώ να παίξω μαζί του, να δω σε τι επίπεδο βρίσκομαι».

Θα τον δούμε να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν: «Μετά τα 40 είναι δύσκολο να κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια, αλλά θα ήθελα να παίξω και του χρόνου σε κάποια τουρνουά - σίγουρα θα προσπαθήσω να το κάνω».

Ρωτήθηκε στη συνέχεια τι είναι αυτό που του δίνει κίνητρο σε αυτή τη φάση της καριέρας του. «Πολλά πράγματα. Αλλά στο τέλος αγαπώ το τένις, αγαπώ τα συναισθήματα που μου χαρίζει. Το να έχω την ευκαιρία να παίζω μπροστά σε κόσμο, σε φιλάθλους που σου δίνουν ενέργεια στο γήπεδο, να μπορώ ακόμα να ανταγωνίζομαι λίγο με τους καλύτερους του κόσμου, αυτό είναι το κίνητρό μου. Όταν ξεκίνησα, το όνειρό μου ήταν απλώς να γίνω επαγγελματίας, ίσως κάποτε να μπω στο Top 100. Και τώρα ακόμα έχω την ευκαιρία να παίζω σε όμορφα τουρνουά, μπροστά σε κόσμο, σε διαφορετικές πόλεις και μέρη του κόσμου. Θέλω να το απολαύσω όσο περισσότερο μπορώ, αλλά ξέρω επίσης ότι το τέλος πλησιάζει. Οπότε προσπαθώ να πιέζω τον εαυτό μου στο όριο και να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω».

Τέλος, δεν σκέφτηκε πολύ όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο GOAT του αθλήματος. «Ο Νόβακ έχει κερδίσει τα πάντα, περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο. Έχει κερδίσει τα πάντα, βελτιώνεται κάθε χρόνο, σε κάθε τουρνουά. Για μένα είναι ξεκάθαρο. Στο τέλος θεωρώ ότι ήμουν τυχερός που έπαιξα στην ίδια εποχή με εκείνον, με τον Ρότζερ, με τον Ράφα, με τον Άντι. Αυτοί ήταν οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο για πολλά χρόνια. Ήταν πάντα μεγάλη πρόκληση, αλλά και ως φίλαθλος ήταν υπέροχο να τους βλέπω να αγωνίζονται μεταξύ τους, να παλεύουν, να βλέπω πώς ο Νόβακ, που ήταν νεότερος, εξελίχθηκε για να τους αντιμετωπίσει. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού, η ομορφιά του τένις: κάθε παίκτης έχει την ευκαιρία να βελτιωθεί, να νικήσει οποιονδήποτε, Και ο Νόβακ το έχει κάνει αυτό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο».