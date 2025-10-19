Ο Μεντβέντεφ πρωταθλητής στο Αλμάτι - Επιστροφή στους τίτλους μετά από 2,5 χρόνια (vid)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ επέστρεψε στον δρόμο των τίτλων, κατακτώντας το Almaty Open στο Καζακστάν και βάζοντας τέλος σε μια αναμονή που κράτησε περισσότερο από δυόμισι χρόνια.

Στον μεγάλο τελικό, ο Ρώσος τενίστας επικράτησε του Κορεντέν Μουτέ με 7-5, 4-6, 6-3, σε μια μάχη που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες.

Ο Μεντβέντεφ βρέθηκε πίσω με 2-4 στο πρώτο σετ, όμως αντέδρασε, κερδίζοντας πέντε από τα έξι τελευταία games και κατακτώντας το σετ με 7-5. Στο δεύτερο, ο Μουτέ μπήκε πιο δυνατά, προηγήθηκε με 3-1 και παρά την προσωρινή ισοφάριση του Ρώσου σε 3-3, κατάφερε να κάνει νέο break και να ισοφαρίσει τον τελικό σε 1-1 σετ.

Στο καθοριστικό τρίτο σετ, ο Μεντβέντεφ ανέβασε στροφές, έδειξε σταθερότητα και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλό του. Με το κρίσιμο break στο όγδοο game προηγήθηκε 5-3 και λίγο αργότερα σφράγισε τη νίκη στο σερβίς του, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο μετά από 882 ημέρες.

Αυτός ήταν ο 21ος τίτλος καριέρας για τον Μεντβέντεφ (21-19 σε τελικούς), ενώ ταυτόχρονα έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί έξι χαμένων τελικών.

Ο Μουτέ, από την άλλη πλευρά, έφτασε για τρίτη φορά στην καριέρα του σε τελικό ATP, όμως παρέμεινε χωρίς τίτλο (0-3).