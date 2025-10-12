Πάλι με Κρούγκερ η Σάκκαρη!

Λίγες εβδομάδες μετά τη μεγάλη μάχη τους στο Πεκίνο, Μαρία Σάκκαρη και Άσλιν Κρούγκερ έχουν αύριο (13/10) νέο ραντεβού!

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.56) θα αντιμετωπίσει την 21χρονη Αμερικανίδα (Νο.50) στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Οσάκα (WTA 250) και ελπίζει να κάνει το 2-0!

Θυμίζουμε ότι οι δύο παίκτριες είχαν συναντηθεί και στον πρώτο γύρο του Πεκίνου, όπου η Μαρία είχε πάρει τη νίκη μετά από ματς-θρίλερ διάρκειας 3.5 ωρών!

Ο αγώνας θα αρχίσει περίπου στις 09.30-10.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 6.

Όποια τενίστρια περάσει στη φάση των «16» θα βρει εκεί τη νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ της Νάο Χιμπίνο και της Όλγκα Ντανίλοβιτς.

Η παίκτρια που θα βγει «αλώβητη» λογικά θα αναμετρηθεί με την Ελίζ Μέρτενς στα προημιτελικά, ενώ ενδεχομένως θα ακολουθήσει η Ναόμι Οσάκα, επικεφαλής το ταμπλό.

Στο Νο.2 του ταμπλό είναι η Λίντα Νόσκοβα, που έχει στη δική της πλευρά τις Μαρί Μπούζκοβα, Λέιλα Φερνάντες και Αν Λι.

Οι πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking):

Οσάκα-Μπόουθας Μανέιρο

Μέρτενς-Ντανίλοβιτς

Λι-Φερνάντες

Μπούζκοβα-Νόσκοβα