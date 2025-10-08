O Σταν Βαβρίνκα στην Αθήνα!

Ο Σταν Βαβρίνκα θα είναι στο κυρίως ταμπλό του Hellenic Championship 2025, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Αναλυτικά η ανάρτηση στο instagram αναφέρει: «Ο Σταν Βαβρίνκα επιστρέφει στο προσκήνιο στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship 2025, με wild card για το κυρίως ταμπλό!

Ο Ελβετός τενίστας, τρεις φορές νικητής Grand Slam (Australian Open 2014, Roland-Garros 2015, US Open 2016), είναι από τους ελάχιστους παίκτες που έχουν νικήσει το Νο.1 του κόσμου και στους τρεις μεγάλους τελικούς.

Με 16 τίτλους ATP και φήμη για το εντυπωσιακό μονοχέριο backhand του, συνεχίζει να εμπνέει με το πάθος και τη μακροζωία του στο άθλημα.

Τώρα, η Αθήνα θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει από κοντά την κομψότητα ενός αληθινού σύγχρονου κλασικού.

📍 Ζήσε την εμπειρία του διαχρονικού τένις. Δες τον Stan Wawrinka ζωντανά στο Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship στην Αθήνα!

🎟️ Τα εισιτήρια και το πλήρες πρόγραμμα ανακοινώνονται σύντομα».