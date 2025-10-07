Άντεξε ο Τζόκοβιτς και πάει φουλ για τίτλο στη Σανγκάη! (vids)

Παρότι ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα από τις καιρικές συνθήκες και τα σωματικά του προβλήματα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε μια ακόμα σκληρή μάχη στη Σανγκάη και πήρε το εισιτήριο για την οκτάδα της διοργάνωσης!

Ο θρυλικός Σέρβος (No.5) χρειάστηκε 2 ώρες και 42 λεπτά για να λυγίσει τον Τζάουμε Μουνάρ (No.41) με 6-3, 5-7, 6-2 και να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του πέμπτου τίτλου του στην κινεζική μεγαλούπολη. Έγινε, μάλιστα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που φτάνει σε προημιτελικά Masters!

Όταν, πάντως, ο 38χρονος τενίστας έχασε το δεύτερο σετ και... σωριάστηκε στο court, πολλοί ίσως θα περίμεναν ότι θα παρατούσε τα όπλα, μιας και εκτός των άλλων είχε πρόβλημα στο πόδι από το πρώτο σετ.

Μπήκε, όμως, δυνατά στο τρίτο, πήρε κεφάλι από νωρίς και με ένα δεύτερο μπρέικ στο έβδομο γκέιμ, ουσιαστικά σφράγισε την πρόκριση. Έχει φτάσει στην οκτάδα του Shanghai Masters και στις 11 συμμετοχές του στο τουρνουά!

Θα παίξει στον 97ο (!) Masters προημιτελικό του με τον Ζιζού Μπεργκς, που σταμάτησε τον Γκέιμπριελ Ντιάλο με 3-6, 7-5, 7-6(8), μετά από έναν δραματικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 48 λεπτών.

Στα προημιτελικά πέρασε και ο Χόλγκερ Ρούνε, που άφησε εκτός τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ με 6-4, 6-7(7), 6-3 και περιμένει τον νικητή του ματς Βασερό-Γκρίσκπορ.

