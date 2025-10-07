Άντεξε ο Τζόκοβιτς και πάει φουλ για τίτλο στη Σανγκάη! (vids)

Ο θρυλικός Σέρβος (No.5) χρειάστηκε 2 ώρες και 42 λεπτά για να λυγίσει τον Τζάουμε Μουνάρ (No.41) με 6-3, 5-7, 6-2 και να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του πέμπτου τίτλου του στην κινεζική μεγαλούπολη. Έγινε, μάλιστα, ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης που φτάνει σε προημιτελικά Masters!
Όταν, πάντως, ο 38χρονος τενίστας έχασε το δεύτερο σετ και... σωριάστηκε στο court, πολλοί ίσως θα περίμεναν ότι θα παρατούσε τα όπλα, μιας και εκτός των άλλων είχε πρόβλημα στο πόδι από το πρώτο σετ.
Μπήκε, όμως, δυνατά στο τρίτο, πήρε κεφάλι από νωρίς και με ένα δεύτερο μπρέικ στο έβδομο γκέιμ, ουσιαστικά σφράγισε την πρόκριση. Έχει φτάσει στην οκτάδα του Shanghai Masters και στις 11 συμμετοχές του στο τουρνουά!
Θα παίξει στον 97ο (!) Masters προημιτελικό του με τον Ζιζού Μπεργκς, που σταμάτησε τον Γκέιμπριελ Ντιάλο με 3-6, 7-5, 7-6(8), μετά από έναν δραματικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 48 λεπτών.
Στα προημιτελικά πέρασε και ο Χόλγκερ Ρούνε, που άφησε εκτός τον Τζιοβάνι Μπέτσι Περικάρ με 6-4, 6-7(7), 6-3 και περιμένει τον νικητή του ματς Βασερό-Γκρίσκπορ.
An UNREAL comeback 🙌— Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2025
From off the ropes @DjokerNole somehow overcomes physical issues and sublime tennis from Munar as he wins 6-3 5-7 6-2 🔥#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/jsVjSKdb1S
Djokovic is down 🤯— Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2025
Munar wears him down in a 74 minute set! We have one more set to play 😀#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/z1fpmaZYh6
Overcoming adversity 💪— Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2025
After looking like he had a slight physical issue Novak Djokovic overcomes it to take the opener 6-3 #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/V8GHkc3Wc6