Άνετη πρόκριση στα προημιτελικά του Τόκιο για Αλκαράθ (vid)

Ο Κάρλος Αλκαράθ έδειξε πως έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα στον αστράγαλο και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Japan Open 2025, επικρατώντας του Ζιζού Μπεργκς με 6-4, 6-3.

Ο 22χρονος Ισπανός χρειάστηκε λίγο χρόνο για να βρει ρυθμό, καθώς ο Μπεργκς έκανε πρώτο break και προηγήθηκε 2-1. Ωστόσο, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο απάντησε άμεσα με δύο συνεχόμενα breaks, πήρε τον έλεγχο του σετ και το έκλεισε 6-4.

Στο δεύτερο σετ, ο Αλκαράθ κυριάρχησε, εκμεταλλεύτηκε δύο ακόμη breaks και τελείωσε το ματς σε μόλις 1 ώρα και 20 λεπτά, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του.

Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Μπράντον Νακασίμα, ο οποίος νωρίτερα είχε αποκλείσει τον Μάρτον Φούτσοβιτς (7-5, 6-3). Οι άλλοι δύο προημιτελικοί θα είναι Ρουντ–Βούκιτς και Ρούνε–Μπρούκσμπι.