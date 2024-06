Στάση «Στρουφ» στο Χάλε για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος ήθελε να προχωρήσει «βαθιά» στο Χάλε προκειμένου να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για το φετινό Ουίμπλεντον, όμως, κατά πώς φάνηκε, δεν... μπορούσε: ο 34χρονος Γιαν Λέναρντ Στρουφ αποδείχτηκε ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα όλων των εποχών, καθώς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ.

Ο Στρουφ υπέπεσε σε μόλις 5 αβίαστα λάθη- εν αντιθέσει με τα 17 του Στέφανου-, πέτυχε από ένα καθοριστικό break σε κάθε σετ και στο τέλος, μετά από 66 λεπτά παιχνιδιού, κατάφερε να επικρατήσει με 6-4, 6-4 και να τσελάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Στους «8» θ' αντιμετωπίσει τον Γιανίκ Σίνερ, που φιγουράρει στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον αντίποδα ο Τσιτσιπάς ετοιμάζεται για το ιστορικό χορτάρινο Grand Slam στο Λονδίνο, το οποίο ξεκινάει στις 1/7.

Struff surges on ⚡️@Struffitennis is into the Halle QF's for the first time in 11 appearances after defeating Tsitsipas!#TerraWortmannOpen pic.twitter.com/y3i3xnwYEF