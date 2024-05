Aκάθεκτη η Σβιόντεκ στη Ρώμη (vid)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο λύγισε με 6-3, 6-4 την πάντα επικίνδυνη Γιούλια Πουτίντσεβα (Νο.41) και έκλεισε θέση στη φάση των «16» του Internazionali BNL d' Italia, όπου θα περιμένει τη νικήτρια του ματς Κέρμπερ-Σάσνοβιτς.

Η 22χρονη Πολωνή, μάλιστα, χρειάστηκε να σώσει δύο μπρέικ πόιντ στο 1-4 του δεύτερου σετ και με μεγάλη αντεπίθεση να πάρει τέσσερα διαδοχικά γκέιμ, για να φτάσει στη straight sets νίκη. Το ρεκόρ της τη φετινή σεζόν είναι 34-4.

Θυμίζουμε ότι η Ίγκα ταξίδεψε στη Ρώμη με το τρόπαιο της Μαδρίτης... στις αποσκευές της και σίγουρα θα ήθελε να πάει με «νταμπλ» στο Roland Garros (25/5), όπου θα κληθεί να υπερασπιστεί τον περσινό τίτλο της.

Την πορεία της στο Foro Italico συνεχίζει και η ανεβασμένη Πάουλα Μπαδόσα, που γύρισε το ματς με την Ντιάν Σνάιντερ, επικράτησε με 5-7, 6-4, 6-4 και θα παίξει στον τέταρτο γύρο με Κόκο Γκοφ ή Ζάκλιν Κρίστιαν.

Hitting her marks 🎾@iga_swiatek comes back from being down 1-4 in the second set and defeats Putinseva 6-3, 6-4. #IBI24 pic.twitter.com/wIw7n9nPOv