Δεύτερος major τελικός για Βοντρούσοβα (vids)

Η 24χρονη Τσέχα (Νο.42) νίκησε με 6-3, 6-3 σε μόλις 75 λεπτά την 28χρονη Ουκρανή (Νο.76) και θα παίξει για δεύτερη φορά σε τελικό Grand Slam, αφού είχε διεκδικήσει τον τίτλο και στο Roland Garros 2019. Τότε, βέβαια, είχε ηττηθεί από την Ασλεϊ Μπάρτι.και άργησε μετά να επιστρέψει σε τοπ επίπεδο, καθώς την κράτησαν πίσω δύο επεμβάσεις που χρειάστηκε να κάνει στον καρπό.

Είναι η πρώτη unseeded που παίκτρια που περνάει στον τελικό του Wimbledon στην Οpen Era και το εκπληκτικό είναι ότι πριν από αυτό το τουρνουά είχε μόνο τέσσερις νίκες συνολικά στην καριέρα της στο χορτάρι! Τώρα πέτυχε έξι σε διάστημα περίπου δέκα ημερών και θα προσπαθήσει να βάλει το... κερασάκι στην τούρτα με την έβδομη που καλείται να πετύχει το Σάββατο (14/7) κόντρα σε Ονς Ζαμπέρ ή Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η αριστερόχειρας τενίστρια έκανε... ό,τι ήθελα από το ξεκίνημα του αγώνα, απέναντι σε μια Σβιτολίνα που φάνηκε εντελώς εκτός ρυθμού και δεν είχε καμία σχέση με την παίκτρια που είδαμε στους προηγούμενους αγώνες.

Μάλλον κυριεύτηκε από άγχος, την ώρα που η Βοντρούσοβα είχε επιβάλλει το πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι και προς... απογοήτευση της εξέδρας βρέθηκε να προηγείται με 6-3, 4-0, 40-0! Δυσκολεύτηκε, ωστόσο, να κλείσει τον αγώνα η Τσέχα και είδε την αντίπαλό της από το πουθενά να παίρνει τρία γκέιμ στη σειρά και να ξαναμπαίνε στη διεκδίκηση της νίκης.

Η αγωνία, όμως, δεν κράτησε για πολύ, καθώς η Βοντρούσοβα βρήκε ξανά τον εαυτό της, «έσπασε» εκ νέου τη Σβιτολίνα (5-3) και σέρβιρε στη συνέχεια με επιτυχία για τη νίκη της.

Το βέβαιο είναι ότι θα αποφύγουμε μια... άβολη τελετή απονομής στον τελικό, που θα ερχόταν σε περίπτωση που περνούσαν Σβιτολίνα και Σαμπαλένκα...

