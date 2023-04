Μετά από ένα μπέρδεμα σχετικά με την επιλογή πλευράς, Σταν Βαβρίνκα και Αντρέι Ρούμπλεφ αποφάσισαν να παίξουν «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» για να δουν ποιος θα σερβίρει πρώτος στην αναμέτρησή τους στη Μαδρίτη. Τελικά «νίκησε» ο Ελβετός και επέλεξε να πάρει εκείνος τις μπάλες στα χέρια του!

Μόνο με Ρούμπλεφ γίνονται αυτά!

Have you EVER seen anything like this?!?! 🤣@AndreyRublev97 @stanwawrinka #MMOPEN pic.twitter.com/s1CRUn9DRZ