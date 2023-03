Νέα ανατροπή και τέταρτος γύρος για τη Σάκκαρη! (vid)

Παρότι δεν έπαιξε ούτε σήμερα το καλύτερο τένις της, η περσινή φιναλίστ (Νο.7) υπέταξε με 3-6, 6-2, 6-4 την Ανχελίνα Καλίνινα (Νο.29) μετά από σκληρή μάχη 2.5 ωρών και συνεχίζει την πορεία της στην έρημο της Καλιφόρνια. Στον τέταρτο γύρο, πάντως, θα έχει σαφώς πιο δύσκολη αποστολή, καθώς θα παίξει με Καρολίνα Πλίσκοβα ή Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με μπρέικ τόσο στο δεύτερο, όσο και στο τρίτο, όμως βρήκε την ψυχική δύναμη να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση και τελικά να «χτυπήσει» στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που η Μαρία «λύγισε» στο τέλος, δίνοντας δικαιώματα στις αντιπάλους της.

Αυτή τη φορά, ωστόσο, οι... ρόλοι αντιστράφηκαν, καθώς η 26χρονη Ουκρανή δεν άντεξε στην πίεση όταν σέρβιρε για να μείνει στον αγώνα και έκανε δώρα στη Μαρία. Καλοδεχούμενα! Δώρα, βέβαια, έκανε και η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, που υπέπεσε συνολικά (ξανά) σε 42 αβίαστα λάθη.

Όπως και στην πρεμιέρα κόντρα στη Σέλμπι Ρότζερς, η Σάκκαρη δεν ξεκίνησε καλά τον αγώνα. Έχασε... με τη μία το σερβίς της (0-2) και βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ από νωρίς, χωρίς να δείχνει ικανή να σπάσει το σερβίς της αντιπάλου της, παρά τις (δύο) ευκαιρίες που είχε για μπρέικ.

Η Καλίνινα είχε 23 δεύτερα σερβίς στο πρώτο σετ, όμως η Μαρία τα αντιμετώπισε τις περισσότερες φορές με παθητικό τρόπο, οπότε εύκολα ή δύσκολα η Ουκρανή παρέμενε στη θέση του οδηγού. Τελικά, μετά από τέσσερα χαμένα σετ πόιντ στο σερβίς της Μαρίας στο 2-5, η Καλίνινα έκλεισε το πρώτο σετ στο σερβίς της, χωρίς να χάσει πόντο.

Τα μηνύματα δεν ήταν θετικά ούτε στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, αλλά μετά το προβάδισμα με μπρέικ που πήρε η Καλίνινα στο τρίτο γκέιμ (1-2), η Μαρία... γύρισε το διακόπτη. Μείωσε τα λάθη, βελτίωσε το σερβίς της, επιτέθηκε πιο σωστά και με πέντε γκέιμ στη σειρά έφερε το ματς στα ίσα.

Πίσω με μπρέικ έμεινε και στο τρίτο σετ (1-2), όμως είχε και πάλι την άμεση απάντηση. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το σετ ήταν πιο ισορροπημένο και η αγωνία κράτησε μέχρι το τέλος. Η Μαρία είχε το πλεονέκτημα να σερβίρει πρώτη και στο 5-4 η Καλίνινα πήρε τις μπάλες να σερβίρει υπό μεγάλη πίεση.

Έδωσε τρία ματς πόιντ με ισάριθμα διπλά λάθη και εν τέλει η Σάκκαρη κατάφερε να κλείσει το ματς, επιλέγοντας drop shot αν και είχε μια αποτυχημένη απόπειρα στην πρώτη ευκαιρία της! Η Καλίνινα έβγαλε την άμυνα, όμως η 27χρονη Ελληνίδα βρήκε στη συνέχεια το πέρασμα και σφράγισε την πρόκριση.

Θυμίζουμε ότι το βάρος είναι μεγάλο για τη Μαρία, καθώς υπερασπίζεται στο Indian Wells την περσινή συμμετοχή της στον τελικό και κινδυνεύει να μείνει εκτός Top 10.

WHAT IT MEANS 😤@mariasakkari earns the win over Kalinina in a three set contest!#TennisParadise pic.twitter.com/hpVGx0h8Dq