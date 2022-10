Πρωταθλητής στο Χιχόν ο Ρούμπλεφ (vid)

Ο 25χρονος Ρώσος, Νο.9 στον κόσμο, επικράτησε του Αμερικανού Σεμπ Κόρντα (Νο.47) με 6-2, 6-3 σε μόλις 75 λεπτά και κατέκτησε τον τέταρτο φετινό τίτλο του (είχε πανηγυρίσει και σε Μασσαλία, Ντουμπάι, Βελιγράδι). Δεν έχει, μάλιστα, χάσει κανέναν τελικό μέσα στο 2022!

Συνολικά έχει πλέον 12 τίτλους καριέρας, όμως ποτέ δεν έχει σηκώσει πιο «βαρύ» τρόπαιο από 500άρι.

Mε την πορεία του στην Ισπανία ο Ρούμπλεφ κρατάει γερά το Νο.6 του Race για το ATP Finals (13-20/11) και απειλεί πλέον και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, που βρίσκεται στο Νο.5. Είναι, πάντως, θέμα χρόνου να πάρουν και οι δύο το εισιτήριο για το Τορίνο.

What a point to seal it 🏆



The moment @AndreyRublev97 claimed his 12th ATP title!@GijonOpen pic.twitter.com/SlICWvUCKO