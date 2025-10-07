Έρχεται από το PAOK TV: The story of Andre, «είναι είδωλο για τον ΠΑΟΚ», η ατάκα Ραζβάν!

Ο Δικέφαλος μέσω του PAOK TV φέρνει στις οθόνες την ιστορία του εμβληματικού αρχηγού του, Αντρέ Βιεϊρίνια - Το teaser της ταινίας και οι ατάκες που «έγραψαν».

Ραζβάν Λουτσέσκου, Φερνάντο Σάντος, Γιάννης Μιχαηλίδης και Τάισον κάθονται απέναντι από την κάμερα του PAOK TV και μιλούν για τον εμβληματικό αρχηγό.

«Το είδωλο του ΠΑΟΚ», όπως αναφέρει ο Ρουμάνος τεχνικός, «ο άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία του ΠΑΟΚ», σύμφωνα με τον Σάντος. Ο «σ΄αγαπώ πολύ Αντρέ» για τον Τάισον που... πλάνταξε στο κλάμα την ημέρα που ο Βιεϊρίνια «κρέμασε» τα παπούτσια του και ο... «είναι η οικογένειά μου» του Μιχαηλίδη.

Πάρτε μία γεύση απ΄όσα εξιστορεί ο πρωταγωνιστής για μία καριέρα που σημαδεύτηκε από το άσπρο και το μαύρο...

Αντρέ Βιεϊρίνια, η ιστορία σου: