Έρχεται από το PAOK TV: The story of Andre, «είναι είδωλο για τον ΠΑΟΚ», η ατάκα Ραζβάν!

Ραζβάν Λουτσέσκου, Φερνάντο Σάντος, Γιάννης Μιχαηλίδης και Τάισον κάθονται απέναντι από την κάμερα του PAOK TV και μιλούν για τον εμβληματικό αρχηγό.
«Το είδωλο του ΠΑΟΚ», όπως αναφέρει ο Ρουμάνος τεχνικός, «ο άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία του ΠΑΟΚ», σύμφωνα με τον Σάντος. Ο «σ΄αγαπώ πολύ Αντρέ» για τον Τάισον που... πλάνταξε στο κλάμα την ημέρα που ο Βιεϊρίνια «κρέμασε» τα παπούτσια του και ο... «είναι η οικογένειά μου» του Μιχαηλίδη.
Πάρτε μία γεύση απ΄όσα εξιστορεί ο πρωταγωνιστής για μία καριέρα που σημαδεύτηκε από το άσπρο και το μαύρο...
Αντρέ Βιεϊρίνια, η ιστορία σου: