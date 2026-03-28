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Live Streaming: ΠΑΟΚ - Παλαιό Φάληρο

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Δείτε ζωντανά με εικόνα και ήχο την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στο Παλαιό Φάληρο για την 7η αγωνιστική της Β' φάσης πόλο ανδρών (15:30).
Live Streaming: ΠΑΟΚ - Παλαιό Φάληρο