Εύκολη νίκη στην Πάτρα για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα επικράτησε με 17-7 εκτός έδρας του Ν.Ο. Πατρών.

Ο Ολυμπιακός στρέφει, πλέον, την προσοχή του στην Ευρώπη και στο Champions League, αφού το Σάββατο (21/3, 18:00), αντιμετωπίζει την Ντουναϊσβάρος στην Ουγγαρία, για το ματς της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-6, 2-5, 2-2

ΝΟ Πατρών: Κ. Ζαφειράκη, Κρότεου 1, Γ. Ζαφειράκη, Ν. Μπαλάτσα, Γροζοπούλου, Μ. Ε. Μπαλάτσα, Πασσά, Ράντονιτς 4, Μοίραλη 1, Αναστ. Αναστασίου, Κασπίρη, Λυκοθανάση 1, Βαβίλη, Αθανασοπούλου, Ανδρ. Αναστασίου

Ολυμπιακός: Σταματοπούλου, Κλεισούρα 2, Κουρέτα, Σάντα 1, Αντριους, Σιούτη 2, Μπίκου 3, Τσούπη, Πλευρίτου 3, Κραβαρίτη 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Διρχαλίδου 1, Λαναρά 2