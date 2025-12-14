Σημαντικό «διπλό» του Παλαιού Φαλήρου στον Πειραιά

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε το Παλαιό Φάληρο στο κολυμβητήριο του Πειραιά, επικρατώντας του Εθνικού με 10-9, σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική του Α’ Ομίλου της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα του Κώστα Βαμβακάρη έδειξε χαρακτήρα σε ένα ιδιαίτερα αμφίρροπο και συναρπαστικό παιχνίδι, φτάνοντας τους 13 βαθμούς και μειώνοντας τη διαφορά από τον Εθνικό, που παραμένει στην 4η θέση με 15. Παρ’ όλα αυτά, σε πιθανή ισοβαθμία στο τέλος της Α’ φάσης, το πλεονέκτημα θα ανήκει στους Πειραιώτες λόγω της νίκης τους στον πρώτο γύρο στο Φάληρο με 14-10.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυναμικά στο ματς, βασιζόμενοι σε σφιχτή άμυνα και αποτελεσματικές επιθετικές επιλογές, παίρνοντας προβάδισμα με 3-0, 4-1 και 6-4. Ο Εθνικός αντέδρασε και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια (7-7) μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στη συνέχεια, το Παλαιό Φάληρο ξέφυγε εκ νέου με 9-7, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν και ισοφάρισαν σε 9-9, κρατώντας αμείωτη την αγωνία. Τη λύση έδωσε ο Αλέξανδρος Φοίβος Καλής, ο οποίος με γκολ 2:25 πριν από τη λήξη χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Ο ίδιος αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με τέσσερα τέρματα.

Οκτάλεπτα: 3-4, 1-2, 3-1, 2-3.

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