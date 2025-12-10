Σημαντικό «διπλό» του ΑΝΟ Γλυφάδας στον Πειραιά

Ο ΑΝΟ Γλυφάδας iRepair πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Εθνικό, επικρατώντας με 12-10 στο ΕΑΚ Πειραιά για τη 12η αγωνιστική της Waterpolo League Γυναικών.

Με τη νίκη αυτή, ο ΑΝΟΓ έφτασε τους 22 βαθμούς και πλησίασε στους δύο τον Εθνικό, ο οποίος παραμένει τρίτος με 24. Παράλληλα, ισοβαθμεί πλέον με τον Άλιμο, που έχει επίσης 22 βαθμούς, αλλά έναν αγώνα λιγότερο.

Πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Σαλταμανίκα με 4 τέρματα, ενώ η Τέρνερ σημείωσε 3 γκολ.

Οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 7-3 μέσα στα πρώτα 11 λεπτά, ένα προβάδισμα που διατήρησαν μέχρι και το φινάλε.

Παρά τις προσπάθειες του Εθνικού να επιστρέψει, μειώνοντας αρχικά σε 7-5 στο ημίχρονο και αργότερα στο 9-7, η Γλυφάδα δεν άφησε το προβάδισμα να χαθεί σε κανένα σημείο του αγώνα.

Οκτάλεπτα: 3-5, 2-2, 2-2, 3-3

Οι συνθέσεις, τα γκολ, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, ΕΔΩ.

Διαιτητές: Μιχάλης Μπιράκης, Μαρία Δασκαλοπούλου