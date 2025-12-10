Σημαντικό «διπλό» του ΑΝΟ Γλυφάδας στον Πειραιά

Με τη νίκη αυτή, ο ΑΝΟΓ έφτασε τους 22 βαθμούς και πλησίασε στους δύο τον Εθνικό, ο οποίος παραμένει τρίτος με 24. Παράλληλα, ισοβαθμεί πλέον με τον Άλιμο, που έχει επίσης 22 βαθμούς, αλλά έναν αγώνα λιγότερο.
Πρωταγωνίστρια της αναμέτρησης ήταν η Σαλταμανίκα με 4 τέρματα, ενώ η Τέρνερ σημείωσε 3 γκολ.
Οι φιλοξενούμενες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 7-3 μέσα στα πρώτα 11 λεπτά, ένα προβάδισμα που διατήρησαν μέχρι και το φινάλε.
Παρά τις προσπάθειες του Εθνικού να επιστρέψει, μειώνοντας αρχικά σε 7-5 στο ημίχρονο και αργότερα στο 9-7, η Γλυφάδα δεν άφησε το προβάδισμα να χαθεί σε κανένα σημείο του αγώνα.
Οκτάλεπτα: 3-5, 2-2, 2-2, 3-3
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Διαιτητές: Μιχάλης Μπιράκης, Μαρία Δασκαλοπούλου