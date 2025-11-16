MENU
Επιστροφή στις νίκες με ανατροπή στο τελευταίο οκτάλεπτο για τον Υδραϊκό

Πόλο
ΟΜΑΔΕΣ
Ο Υδραϊκός πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και έφυγε με μια πολύτιμη νίκη από τον Λαιμό, επικρατώντας της Γλυφάδας με 9-7 για την 7η αγωνιστική του Β’ Ομίλου στη Waterpolo League.

Το αποτέλεσμα αυτό τον ανέβασε στους 9 βαθμούς και τον έφερε στην 4η θέση της βαθμολογίας, όπου ισοβαθμεί πλέον με τον ΑΝΟΓ.

Η Γλυφάδα ξεκίνησε πιο δυνατά, αποκτώντας προβάδισμα 4-1 και αργότερα 5-2 στο ημίχρονο, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Από την τρίτη περίοδο όμως ο Υδραϊκός ανέβασε απόδοση, σφίγγοντας την άμυνά του και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, κυρίως μέσω των φουνταριστών Μασμανίδη και Σγουρίδη.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο τελευταίο οκτάλεπτο, όταν ο έμπειρος Μάριος Χατζηκυριακάκης σημείωσε το 7-6, βάζοντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ περίπου τέσσερα λεπτά πριν το τέλος. Ο Υδραϊκός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και έφτασε στο τελικό 9-7, επιστρέφοντας στις νίκες.

Οκτάλεπτα: 3-1, 2-1, 1-3, 1-4.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Α’ Όμιλος

Αποτελέσματα:

  • ΝΟ Πατρών – Χίος 12-13
  • Πανιώνιος – Παλ. Φάληρο 20-10
  • Χανιά – Βουλιαγμένη 5-17
  • Εθνικός – Παναθηναϊκός 8-20

Βαθμολογία

  1. Παναθηναϊκός 18 (6 αγ.)
  2. Βουλιαγμένη 18
  3. Πανιώνιος 15 (6 αγ.)
  4. Παλαιό Φάληρο 9
  5. Εθνικός 9
  6. Χίος 9
  7. Χανιά 1
  8. ΝΟ Πατρών 1

Β’ Όμιλος

Αποτελέσματα

  • ΟΦΘ – Περιστέρι 10-8
  • ΠΑΟΚ – Λάρισα 28-7
  • Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 14-15
  • Γλυφάδα – Υδραϊκός 7-9

Βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 18 (6 αγ.)
  2. Απόλλων Σμύρνης 18
  3. ΠΑΟΚ 15 (6 αγ.)
  4. Υδραϊκός 9
  5. Γλυφάδα 9
  6. ΟΦΘ 6
  7. Περιστέρι 6
  8. Λάρισα 0
