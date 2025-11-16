Επιστροφή στις νίκες με ανατροπή στο τελευταίο οκτάλεπτο για τον Υδραϊκό

Το αποτέλεσμα αυτό τον ανέβασε στους 9 βαθμούς και τον έφερε στην 4η θέση της βαθμολογίας, όπου ισοβαθμεί πλέον με τον ΑΝΟΓ.
Η Γλυφάδα ξεκίνησε πιο δυνατά, αποκτώντας προβάδισμα 4-1 και αργότερα 5-2 στο ημίχρονο, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα. Από την τρίτη περίοδο όμως ο Υδραϊκός ανέβασε απόδοση, σφίγγοντας την άμυνά του και βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση, κυρίως μέσω των φουνταριστών Μασμανίδη και Σγουρίδη.
Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο τελευταίο οκτάλεπτο, όταν ο έμπειρος Μάριος Χατζηκυριακάκης σημείωσε το 7-6, βάζοντας την ομάδα του μπροστά στο σκορ περίπου τέσσερα λεπτά πριν το τέλος. Ο Υδραϊκός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και έφτασε στο τελικό 9-7, επιστρέφοντας στις νίκες.
Οκτάλεπτα: 3-1, 2-1, 1-3, 1-4.
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Α’ Όμιλος
Αποτελέσματα:
- ΝΟ Πατρών – Χίος 12-13
- Πανιώνιος – Παλ. Φάληρο 20-10
- Χανιά – Βουλιαγμένη 5-17
- Εθνικός – Παναθηναϊκός 8-20
Βαθμολογία
- Παναθηναϊκός 18 (6 αγ.)
- Βουλιαγμένη 18
- Πανιώνιος 15 (6 αγ.)
- Παλαιό Φάληρο 9
- Εθνικός 9
- Χίος 9
- Χανιά 1
- ΝΟ Πατρών 1
Β’ Όμιλος
Αποτελέσματα
- ΟΦΘ – Περιστέρι 10-8
- ΠΑΟΚ – Λάρισα 28-7
- Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 14-15
- Γλυφάδα – Υδραϊκός 7-9
Βαθμολογία
- Ολυμπιακός 18 (6 αγ.)
- Απόλλων Σμύρνης 18
- ΠΑΟΚ 15 (6 αγ.)
- Υδραϊκός 9
- Γλυφάδα 9
- ΟΦΘ 6
- Περιστέρι 6
- Λάρισα 0