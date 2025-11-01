Συνέχεια στο αήττητο για Ολυμπιακό και Απόλλωνα Σμύρνης

Η 5η αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών ολοκληρώθηκε χωρίς εκπλήξεις, με τον Ολυμπιακό και τον Απόλλωνα Σμύρνης να παίρνουν άνετες νίκες στον Β’ Όμιλο. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Υδραϊκό με 16-4 στην Ηλιούπολη, ενώ ο Απόλλωνας επικράτησε του ΓΣ Περιστερίου με 22-11 στο Σεράφειο Κολυμβητήριο.

Σε ρυθμούς ρελαντί πέρασε και από την έδρα του Υδραϊκού ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 16-4 στο κολυμβητήριο της Ηλιούπολης το βράδυ του Σαββάτου (1/11). Η ομάδα του Έλβις Φάτοβιτς συνέχισε την αήττητη πορεία της στο Β’ Όμιλο, φτάνοντας τις πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» βασίστηκαν στην αμυντική τους συνέπεια, ενώ στην επίθεση παρουσίασαν ποικιλία λύσεων και καθαρό μυαλό, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό τους από την αρχή μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Οκτάλεπτα: 1-2, 1-6, 2-4, 0-4.

Λίγο αργότερα στο Σεράφειο Κολυμβητήριο, ο Απόλλων Σμύρνης πραγματοποίησε ακόμη μία επιβλητική εμφάνιση, επικρατώντας του ΓΣ Περιστερίου με 22-11.

Με αυτή τη νίκη, ο Απόλλων Σμύρνης διατήρησε το αήττητό του και βρίσκεται στην κορυφή του Β’ Ομίλου μαζί με τον Ολυμπιακό, έχοντας 15 βαθμούς. Από την άλλη, το Περιστέρι έμεινε στους 6 βαθμούς και στην 5η θέση της βαθμολογίας.

Οκτάλεπτα: 5-3, 4-2, 5-2, 8-4.

Πανόραμα 5ης Αγωνιστικής - Water Polo League Ανδρών

Α’ Όμιλος

ΝΟ Χίου Αύρα – Παναθηναϊκός 6-17

ΝΟ Πατρών – Παλαιό Φάληρο 16-19

ΝΟ Χανίων – Πανιώνιος (2/11, 14:00)

Εθνικός – Βουλιαγμένη (2/11, 15:00)

Β’ Όμιλος

ΟΦΘ – ΠΑΟΚ 10-13

Υδραϊκός – Ολυμπιακός 4-16

Απόλλων Σμύρνης – Περιστέρι 22-11

ΑΝΟ Γλυφάδας – ΝΟ Λάρισας (2/11, 16:00)

Βαθμολογία

Α’ Όμιλος

Παναθηναϊκός 15 β. Βουλιαγμένη 9 β. (4 αγ.) Πανιώνιος 9 β. (4 αγ.) Εθνικός 9 β. (4 αγ.) Παλαιό Φάληρο 6 β. ΝΟ Χίου 3 β. ΝΟ Χανίων 1 β. (4 αγ.) ΝΟ Πατρών 1 β.

Β’ Όμιλος