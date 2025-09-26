Η ΕΡΤ «αγκαλιάζει» πιο δυνατά φέτος το πόλο

Με σταθερές ζώνες μετάδοσης. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Μια σημαντική πρωτοβουλία για τον χώρο της ελληνικής υδατοσφαίρισης πήρε η κρατική τηλεόραση. Με απόφαση του αθλητικού τμήματος και με την καθοδήγηση του επικεφαλής του, Γιάννη Δάρα, η ΕΡΤ έρχεται να υλοποιήσει ένα αίτημα που εδώ και χρόνια εξέφραζε η κοινότητα του αθλήματος: τη συστηματική τηλεοπτική κάλυψη των πρωταθλημάτων Α1 Ανδρών και Γυναικών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, κάθε Σαββατοκύριακο θα μεταδίδονται δύο αγώνες – ένας από την Α1 Ανδρών και ένας από την Α1 Γυναικών – σε ιδανική ώρα προβολής, στις 18:15 το απόγευμα, δίνοντας στο φίλαθλο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθεί τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες της υδατοσφαίρισης σε δράση.

Η αρχή θα γίνει με την πρεμιέρα του πρωταθλήματος (4 και 5 Οκτωβρίου), οπότε και θα μεταδοθούν οι αγώνες

Εθνικός Πειραιά – Ναυτικός Όμιλος Πατρών (Ανδρών)

Πανιώνιος – Άλιμος (Γυναικών)

Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα κάποια παιχνίδια να μεταδίδονται και μεσοβδόμαδα, ημέρα Τετάρτη, σε περιπτώσεις σημαντικών αναμετρήσεων που θα διεξάγονται τότε, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ελληνικών συλλόγων.

Με αυτήν την πρωτοβουλία, η ΕΡΤ αναβαθμίζει την προβολή του αθλήματος, φέρνοντας την υδατοσφαίριση πιο κοντά στο ευρύ κοινό και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη.

Από την ΕΡΤ και το Super Cup Γυναικών

Στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου, την επόμενη Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup υδατοσφαίρισης Γυναικών, με τον οποίο ξεκινά η νέα αγωνιστική περίοδος. Τον πρώτο τίτλο της σεζόν θα διεκδικήσουν στις 2/10, στις 19:00, ο πρωταθλητής της Α1 Γυναικών ΝΟ Βουλιαγμένης και ο κυπελλούχος Ολυμπιακός.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Μιντιάρχης